Van Nistelrooij maakt opstelling voor cruciaal duel met Monaco bekend

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 19:07 • Wessel Antes • Laatste update: 19:24

PSV speelt dinsdagavond in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco in dezelfde opstelling als tijdens het het heenduel in Frankrijk (1-1). Guus Til en Ismael Saibari krijgen wederom een basisplaats in het elftal van Ruud van Nistelrooij, waardoor Xavi Simons en Johan Bakayoko op de reservebank starten. Ook bij Monaco kiest trainer Philippe Clement voor dezelfde namen.

Walter Benítez krijgt daardoor wederom de plaats onder de lat toegewezen van Van Nistelrooij. Op rechtsback keert Phillipp Mwene terug in de basis voor Ki-Jana Hoever. De Oostenrijker kreeg afgelopen zaterdag rust in het gewonnen competitieduel tegen FC Emmen (4-1). Het centrale duo blijft ongewijzigd met Jordan Teze en Armando Obispo, terwijl Philipp Max wederom de linkerflank mag verdedigen.

Op het middenveld is Til weer de meest aanvallende man, wat ten koste gaat van de talentvolle Simons, die tegen Emmen negentig minuten mocht spelen. De onbetwistbare Ibrahim Sangaré en Joey Veerman vormen wederom het controlerende blok achter Til. Tegen de Emmenaren stond Mexicaan Érick Gutiérrez nog op de plek van Sangaré, die vorige week een nieuw megacontract tekende in Eindhoven.

Voorin moet Bakayoko, ondanks zijn goal tegen Emmen, zijn plek op de rechterflank weer laten aan Saibari. De Spanjaard was vorige week in Monaco na rust nog dicht bij de 1-2, maar zag zijn poging naast gaan. Luuk de Jong en Cody Gakpo completeren de voorhoede van de Eindhovenaren. Het duel tegen Monaco kan nog wel eens cruciaal zijn voor de toekomst van laatstgenoemde, die dinsdag aan Manchester United werd gelinkt.

Ook Monaco start met dezelfde opstelling als in de heenwedstrijd. Clement kan in zijn wedstrijdselectie wederom niet beschikken over Nederlander Myron Boadu, terwijl daarnaast toptalent Benoît Badiashile niet inzetbaar is. De wedstrijd van PSV tegen de Monegasken begint dinsdagavond om 20.30 uur en is te zien op ESPN.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Saibari, De Jong, Gakpo

Opstelling AS Monaco: Nübel; Vanderson, Maripán, Disasi, Jakobs; Fofana, Matazo, Golovin; Minamino, Ben Yedder, Volland