Wijnaldum officieel gepresenteerd: ‘Zijn staat van dienst spreekt voor zich’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 19:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:59

Georginio Wijnaldum is dinsdagmiddag officieel gepresenteerd aan de pers bij AS Roma. De middenvelder kwam deze transferperiode op huurbasis over van Paris Saint-Germain en werd zondag al groots gepresenteerd aan de fans in het Stadio Olimpico. Dinsdag gaf de ervaren middenvelder tekst en uitleg over zijn keuze. "Ik denk dat Mourinho's staat van dienst als trainer voor zichzelf spreekt."

Wijnaldum zal zich in het eerste half jaar gelijk moeten laten zien om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. De middenvelder is normaliter tweede aanvoerder, maar werd vanwege een gebrek aan speelminuten bij PSG gedurende de afgelopen interlandperiode niet opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. "Het wordt een lastig jaar, want je moet als speler normaal gesproken echt in het seizoen groeien. Nu moet ik meteen ijzersterk beginnen. Dat zal moeilijk worden, want het WK is al in de winter. Onmogelijk is het niet, maar voor mij is het belangrijk om goed te beginnen. Dan ben ik er zo snel mogelijk klaar voor.'

Wijnaldum geeft aan dat de aanwezigheid van trainer José Mourinho een grote rol heeft gespeeld in zijn beslissing om voor de Giallorossi te spelen. "Ik denk dat Mourinho's staat van dienst als trainer voor zich spreekt. Bijna iedere speler wil wel met hem werken en ik dus ook. Vanaf het moment dat ik hem sprak wist ik voor mezelf dat ik heel graag naar Roma wilde gaan, al was dat daarvoor ook al het geval." Naast de Portugese oefenmeester won Wijnaldum ook informatie in bij ex-ploeggenoten als Mohamed Salah, Kevin Strootman en Achraf Hakimi, die allen in de Serie A speelden. "Ze hadden alleen maar goede verhalen."

Wijnaldum werd afgelopen zondag al aan het Romeinse publiek gepresenteerd en geeft aan de uitzinnige reacties van de supporters te waarderen. "Omdat ik hier eerder heb gespeeld wist ik dat de sfeer hier heel goed kan zijn, maar mijn ontvangst was geweldig. Ik ben een vrij verlegen persoon wanneer het op dat soort dingen aankomt, maar ik sta versteld door wat de supporters voor me hebben gedaan." Afgelopen donderdag kreeg Wijnaldum al een groots ontvangst van de supporters bij aankomst op vliegveld Fiumicino in Rome. De Conference League-winnaar heeft de mogelijkheid Wijnaldum aan het einde van het seizoen voor acht miljoen euro definitief over te nemen van PSG.