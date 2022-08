Feyenoord moet vrezen voor vertrek Orkun Kökcü

Sepp van den Berg kan een binnenlandse transfer in Engeland maken. Het Burnley van manager Vincent Kompany wil de centrale verdediger graag op huurbasis verlossen van zijn uitzichtloze situatie bij Liverpool. (The Athletic)

Fransman Issa Diop is op korte termijn speler van Fulham. West Ham United ontvangt omgerekend ruim zeventien miljoen euro voor de centrale verdediger, die in Londen zijn basisplek verloor aan Kurt Zouma en Craig Dawson. (BBC)

Martijn Krabbendam meldt in dedat er nog steeds veel belangstelling is vanuit Engeland voor de Turk, al noemt de journalist nog geen concrete clubs.