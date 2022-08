Barcelona verhuurt concurrent van Frenkie de Jong binnen LaLiga

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 17:17 • Guy Habets • Laatste update: 17:20

Nico González speelt dit seizoen op huurbasis voor Valencia. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. De spelmaker van Barcelona, die vorig seizoen door trainer Xavi vaak als invaller voor Frenkie de Jong werd gebruikt, krijgt in de Spaanse sinaasappelstad de kans om zich vaker te laten zien. De Jong heeft daarmee een concurrent minder op het middenveld.

Romano schrijft dat Barcelona en Valencia de benodigde papieren aan het ondertekenen zijn, waarmee de huurtransfer van Nico naar los Che officieel gemaakt wordt. De spelmaker, wiens contract in Catalonië ook wordt verlengd, zal tot het einde van dit seizoen in het Estadio Mestalla te bewonderen zijn. Valencia heeft geen koopoptie bedongen en zal in juni volgend jaar dus afscheid moeten nemen van Nico.



Voor De Jong is het vertrek van Nico goed nieuws. De middenvelder werd vorig seizoen door Xavi vaak als vervanger van de Oranje-international binnen de lijnen gebracht en daar hoeft De Jong nu dus niet meer voor te vrezen. Ook zou het kunnen betekenen dat zijn plekje in de selectie van Barcelona meer waarde krijgt. De voormalig Ajacied wil zelf namelijk graag blijven, maar wordt door los Azulgrana richting de uitgang geduwd. Ook werd hem gevraagd of hij salaris in wilde leveren.

Barcelona dreigde zelfs met juridische stappen om het contract van De Jong ongeldig te kunnen laten verklaren, meldde The Athletic maandag. De club zou op 15 juli aan de spelmaker hebben laten weten dat het laatste contract dat hij tekende, in oktober 2020, nooit getekend had mogen worden. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door 'criminele acties' van het vorige bestuur en dus denkt Barça dat het de huidige verbintenis van De Jong kan annuleren.