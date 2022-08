Alireza Jahanbakhsh laat zich gelden in besloten oefenduel van Feyenoord

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 17:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:01

Feyenoord heeft dinsdag geen moeite gehad met FC Dordrecht. Het besloten oefenduel werd met 5-0 gewonnen door de Rotterdammers. Trainer Arne Slot greep het duel met name aan om reserves en jeugdspelers in actie te laten komen en zag dat Alireza Jahanbakhsh zich liet zien.

Twee dagen na het gewonnen duel met Vitesse (2-5) waren Jahanbakhsh (2), Cole Bassett, Noah Naujoks en Aliou Baldé verantwoordelijk voor de doelpunten. Feyenoord zette vanaf het begin hoge druk en daar was de club uit de Keuken Kampioen Divisie niet tegen opgewassen. In de twaalfde minuut was Jahanbakhsh dicht bij zijn eerste treffer van de middag, maar zag zijn inzet door Bassett via de binnenkant van de paal worden afgemaakt.

In de 35ste minuut was een overtreding op Mimeirhel Benita aanleiding voor een strafschop die Jahanbakhsh snoeihard via de onderkant van de lat afmaakte. De Iraniër was drie minuten later weer de gevierde man. De buitenspeler plaatste een vrije trap vanaf een kleine dertig meter schitterend in de linkerbovenhoek. Na een korte combinatie met Mo Taabouni tilde Noah Naujoks de score naar 4-0, waarna het slotakkoord voor invaller Aliou Baldé was. De buitenspeler vuurde de bal van dichtbij in de rechterkruising: 5-0.

Feyenoord speelt zaterdagavond weer in De Kuip. Dan is sc Heerenveen de tegenstander. Afgelopen zondag opende de Stadionclub het nieuwe Eredivisie-seizoen ook al met een vijfklapper. In Arnhem werd Vitesse op de pijnbank gelegd: 2-5. Danilo was toen de grote man door twee goals voor zijn rekening te nemen en ook Patrik Wålemark, Javairô Dilrosun en Lutsharel Geertruida kwamen op het scoreformulier terecht.