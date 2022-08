Tonny Vilhena gaat zijn carrière op huurbasis vervolgen in de Serie A

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 16:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:45

Tonny Vilhena staat voor een overstap naar US Salernitana. Dat meldt de doorgaans betrouwbare transferexpert Gianluca Di Marzio. Volgens de journalist wordt Vilhena gehuurd van Espanyol en hebben de Italianen een optie tot koop bedongen. Opvallend is dat Vilhena pas sinds deze zomer onder contract staat bij de club uit Barcelona, maar nu dus alweer mag vertrekken.

Volgens de journalist wordt de 27-jarige middenvelder woensdag medisch gekeurd in Italië. Technisch directeur Morgan De Sanctis is een huurbedrag van driehonderdduizend euro overeengekomen met Espanyol. De koopoptie zou liggen op zo'n drieënhalf miljoen euro. Di Marzio beschrijft Vilhena als een aankoop van 'hoog niveau'. De ex-Feyenoorder kan zich verheugen op het samenspelen met onder meer Franck Ribéry, die ook onder contract staat in de kuststad.

Vilhena is mogelijk niet de enige speler met een Eredivisie-achtergrond die Salernitana komt versterken. Vrijdag meldde il Corriere dello Sport dat de club uit Salerno interesse heeft in AZ-spits Vangelis Pavlidis. Salernitana zou zo'n tien miljoen euro over hebben voor de Griek en hem de bestbetaalde speler van de selectie willen maken. Salernitana kent sinds januari dit jaar een nieuwe eigenaar in Danilo Iervolino, die heeft uitgesproken grote ambities met de club te hebben. Het eerste succes werd al behaald door vorig seizoen tegen alle verwachtingen in niet te degraderen naar de Serie B.

Vilhena neemt hoe dan ook de nodige ervaring met zich mee. De ex-speler van Feyenoord is inclusief voorrondes twintig keer uitgekomen in de Champions League, en speelde ook 22 keer in de Europa League. Vilhena heeft daarnaast vijftien interlands voor Oranje op zijn naam staan. In juni 2016 maakte hij zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. De middenvelder liet Feyenoord na 258 wedstrijden in 2019 achter zich voor FK Krasnodar. Na tweeënhalf seizoen in Rusland trok Vilhena tijdens de winterstop van het seizoen 2021/22 op huurbasis naar Espanyol, dat hem deze zomer definitief overnam. Toch willen de Spanjaarden dus alweer van hem af.