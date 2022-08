Familie van Abdelhak Nouri meldt vooruitgang: ‘Hij zal ooit weer praten’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 15:42

De familie van Abdelhak Nouri heeft er alle vertrouwen in dat hun 'Appie' ooit weer zal kunnen praten. Dat zegt tante Rahmouna in een interview met HELDEN, dat een aantal vrouwelijke familieleden van Nouri sprak. De nu 25-jarige Amsterdammer is flink vooruitgegaan sinds hij in 2019 thuis is komen wonen.

In 2017, tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in Oostenrijk, zakte Nouri in elkaar en liep hij ernstige en blijvende hersenschade op. Artsen zeiden destijds dat hij nooit meer zou kunnen lopen en praten, maar sinds Nouri in 2019 in een aangepaste woning bij zijn ouderlijk huis is gaan wonen, is hij aan de beterende hand. Familieleden verzorgen hem en hebben goede hoop. "Het kan één jaar duren, of vijf jaar, maar hij zal weer praten", zegt tante Rahmouna tegen HELDEN. "We gaan sinds hij een eigen huis heeft nooit meer down naar huis na een bezoek."

Schoonzus Yasmine vertelt over de manier waarop zij communiceert met Abdelhak. "Ik lees weleens commentaren op internet en dan zie ik dat ze denken dat Abdelhak leeft als een kasplantje. Dat is onzin. Ik praat met hem, hij reageert op ons, hij toont emoties en kan lachen en huilen. Hij hoort ons, begrijpt ons en reageert op zijn eigen manier op ons. Ik weet daardoor ook zeker dat zijn hersenen nog werken."

Andere familieleden geven ook aan dat zij merken dat het geheugen van de Ajacied prima in orde is en dat hij dingen van vroeger nog weet. Dat heeft, volgens moeder Rabia, te maken met de liefdevolle verzorging van zijn familie. Zij wijken geen moment van de zijde van Abdelhak. "We doen echt alles zelf", zegt ze. "Mijn man en mijn broer wassen hem, kussen hem, scheren hem en er zit 24 uur per dag iemand van de familie bij hem. Daar geniet Abdelhak van. Hij slaapt ook nooit alleen."