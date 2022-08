Via Groningen naar de absolute top: Kostic heeft droomtransfer te pakken

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 14:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:51

Filip Kostic mag zich zeer spoedig officieel speler van Juventus noemen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano en meerdere Italiaanse kranten is de deal tussen Juventus en Eintracht Frankfurt in kannen en kruiken. De houder van de Europa League ontvangt inclusief bonussen zo'n zestien miljoen euro.

De ex-speler van onder meer FC Groningen vliegt snel naar Turijn om daar de medische keuring te ondergaan. Kostic beschouwde Juventus als topprioriteit en ziet zijn wens daarmee uitkomen. De Servisch international tekent spoedig een langdurig contract. Met zijn naderende transfer naar de Serie A blijft West Ham United teleurgesteld achter. The Hammers hadden Kostic graag verwelkomd, maar vissen dus achter het net. Maandag meldde de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport al dat Juventus 'serieuze bewegingen' aan het maken was om zich te verzekeren van Kostic.

De bonusconstructies waren de laatste obstakels die een volledig akkoord tussen de clubs verhinderden. Ook die laatste plooien zijn nu dus gladgestreken. Op dinsdagochtend maakte Eintracht bekend dat de linkermiddenvelder niet aanwezig zou zijn bij het duel om de Europese Supercup van woensdagavond. Via de officiële kanalen communiceerden de Duitsers dat hun steunpilaar 'in gesprek is met een andere club'. Eintracht neemt het woensdag in Helsinki op tegen Champions League-winnaar Real Madrid.

Kostic werd in 2012 door FC Groningen overgenomen van Radnicki 1923. In twee seizoenen kwam hij vijftig keer in actie voor de noorderlingen, waarvoor hij twaalf doelpunten maakte en negen assists afleverde. In 2014 nam VfB Stuttgart hem over. Via Hamburger SV belandde de vleugelspeler bij Eintracht Frankfurt, waar hij sterkhouder is geworden. Ook kwam Kostic inmiddels 48 optredens voor de Servische nationale ploeg, waarin hij drie keer wist te scoren.