‘Het is goed voor Ajax en voor hem dat hij bij de beloften speeltijd krijgt’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 13:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:54

Francisco Conceição maakte maandagavond indruk bij Jong Ajax. De beloftenploeg van de Amsterdammers kwamen op de eigen Toekomst een dramatische start tegen Telstar enigszins te boven (1-1). Doelpuntenmaker vlak voor rust was Conceição, die de bal per toeval voor zijn voeten zag verschijnen en overtuigend scoorde.

Koen Blommestijn kopte namens de bezoekers al in de derde minuut de 0-1 binnen, waarna Jong Ajax in de achtervolging moest. Uiteindelijk was het Conceição die vlak voor rust scoorde uit een rebound in de korte hoek. Daarnaast liet de Portugees zich zien met dreigende en frivole acties. De rechtsbuiten kreeg een plek in de basisopstelling toebedeeld en werd in de tachtigste minuut onder luid applaus naar de kant gehaald.

"Je ziet dat het een smaakmaker is”, zei Jong Ajax-trainer John Heitinga na het duel tegen ESPN. "Hij is heel vaardig, heeft technische kwaliteiten en is goed in de één-tegen-één. We wisten dat hij het verschil kon maken, het is een jongen met potentie. Voor dit soort spelers komen mensen naar het stadion. Het is goed voor ons en voor hem dat hij speelminuten maakt. Je ziet ook dat hij constant gevaar sticht. Wij willen domineren op de helft van de tegenstander en kansen creëren. Die zijn er genoeg geweest."

Conceição werd eerder deze zomer voor vijf miljoen euro overgenomen van FC Porto, waar vader en 56-voudig Portugees international Sérgio Conceição de trainer is. Met het op termijn onvermijdbare vertrek van Antony zou de Portugees zijn opvolger moeten worden op de rechterflank. Tot dusver kwam de jongeling veertien minuten in actie in het benefietduel met Shakthar Donetsk en speelde hij met de 'B-keus' mee in de oefenwedstrijd tegen Almere City.