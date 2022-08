Barcelona krijgt weer een financiële injectie en doet nieuwe inschrijfpoging

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 13:27 • Guy Habets • Laatste update: 13:58

Barcelona krijgt opnieuw een financiële injectie van honderd miljoen euro. Dat schrijven diverse Spaanse media. De club heeft besloten om nog een deel van Barça Studios te verkopen en nog maar 50,5 procent van het productiebedrijf in eigen beheer te houden. Investeringsfonds GDA Luma neemt 24,5 procent in handen.

Het is de vierde keer in korte tijd dat Barcelona een financiële impuls krijgt. Eerder werd er al een kwart van Barça Studios verkocht voor honderd miljoen euro en werden ook percentages van de tv-rechten verkocht. Tien procent van die rechten leverde 207,5 miljoen euro op en vijftien procent van de uitzendrechten bracht 400 miljoen euro in het laatje. Tot dusver bleek dat echter niet genoeg om alle nieuwe aanwinsten die naar Camp Nou kwamen, in te schrijven voor LaLiga.

Vanwege Financial Fair Play-regels moet Barcelona namelijk kunnen aantonen dat het genoeg financiële armslag heeft om iedereen te kunnen betalen. Alleen dan kunnen spelers worden ingeschreven. Met de honderd miljoen die het nu krijgt voor 24,5 procent van Barça Studios, gaat de Catalaanse club opnieuw proberen om iedereen ingeschreven te krijgen voor het nieuwe seizoen. Barça verwacht echter nog dertig tot veertig miljoen euro nodig te hebben om dat gerealiseerd te krijgen. Mede daardoor werd er al aan Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Gérard Piqué gevraagd om salaris in te leveren. Die laatste twee lijken daar open voor te staan.

Aanwinsten als Franck Kessié, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha speelden al in diverse oefenwedstrijden mee met los Azulgrana, maar zitten nog in onzekerheid of ze de competitie-opener tegen Rayo Vallecano op zaterdag 13 augustus wel kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor Sergi Roberto en Ousmane Dembélé, wiens aflopende contracten deze zomer werden verlengd. Zij wachten allemaal in spanning af of Barcelona de zaken op tijd rond krijgt.