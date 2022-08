Xavi Simons ‘verrast’ bij PSV en gaat de concurrentiestrijd met Guus Til aan

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 13:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:08

PSV staat vanavond voor een cruciale wedstrijd tegen AS Monaco. Na het 1-1 gelijkspel in Monte Carlo is PSV vanavond de gastheer in de return van de derde voorronde van de Champions League. Rik Elfrink en Chris Ottens van het Eindhovens Dagblad blikten vooruit op de wedstrijd en voelden de 'hoogspanning' rondom het Philips Stadion.

Één van de grote vraagstukken waar PSV-trainer Ruud van Nistelrooij mee te maken heeft is Xavi Simons. De middenvelder begon afgelopen zondag tegen FC Emmen (4-1 overwinning) in de basis en liet naast zijn assist bij de 1-0 van Johan Bakayoko in algemene zin ook een goede indruk achter. "Ik vond Simons eruit springen", zegt PSV-watcher Elfrink. "Ik heb daarvan genoten. Dat was een jongen waarvan ik dacht dat hij vooral aan de bal iets toe zou voegen. In het spel op de helft van de tegenstander met name, waar hij de creativiteit moet brengen. Maar wat hij dus ook heeft is een bepaald soort vinnigheid, felheid. Waardoor hij ook bij die eerste goal gevaarlijk werd."

Chris Ottens vindt dat Simons explosiever, sneller en behendiger in de kleine ruimtes is dan Til. Toch denkt Elfrink dat Simons niet in de basis zal beginnen. "Ik heb het gevoel dat Guus Til in de basis zal beginnen, maar je ziet wel dat Simons meer kan dan alleen iets creëren op de helft van de tegenstander. In thuiswedstrijden waarin je de bovenliggende partij bent, zoals tegen Emmen, RKC en NEC, zou ik eerder voor Simons kiezen. Dan heb je hem nodig, lijkt mij. Hij heeft alle mogelijkheden om iemand vrij te zetten en iets te creëren. Hij lijkt me de meest offensieve pion op het middenveld. Ibrahim Sangaré is voor mij onomstreden en Joey Veerman nu ook, maar daar kan Érick Gutiérrez nog tussenkomen."

Ook komt Cody Gakpo ter sprake. De Eindhovenaar wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek naar de Premier League, maar is nog altijd PSV'er. De vraag is of de vleugelaanvaller dat na het sluiten van de transfermarkt nog steeds is. Elfrink: "Ik denk dat het afhangt van welke club er doorpakt. Arsenal zou een topclub voor hem zijn, ook vanwege het perspectief daar. Als ik Gakpo was zou ik PSV niet verlaten voor een club in de onderkant van de Premier League. Wat ik me wel kan voorstellen is dat de Champions League een grote rol speelt. Er is daarna nog een horde, maar PSV moet eerst nog maar eens winnen van Monaco." Als PSV Monaco weet uit te schakelen, treft het in de play-offs het Schotse Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst of het Belgische Union Saint-Gilloise, dat het heenduel met 2-0 won.