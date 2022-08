Haris Medunjanin keert na veertien jaar officieel terug in Nederland

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 12:37 • Guy Habets

Haris Medunjanin gaat bij PEC Zwolle voetballen. Dat heeft de Overijsselse club dinsdag bekend gemaakt via de officiële kanalen. De 37-jarige middenvelder, die tussen 2004 en 2008 in de Eredivisie al furore maakte namens AZ en Sparta, tekent een contract dat hem tot het einde van het seizoen aan PEC bindt.

De in Sarajevo geboren Medunjanin brak in 2004 door in Nederland en maakte indruk met zijn inzicht en goede traptechniek. Uiteindelijk leidde zijn loopbaan hem naar Real Valladolid, Maccabi Tel Aviv, Gaziantepspor, Deportivo La Coruña, Philadelphia Union en Cincinnati FC. Bij Philadelphia werkte hij samen met Dick Schreuder, die daar destijds assistent-trainer was en nu eindverantwoordelijke is bij PEC. Die twee kennen elkaar dus goed.

Op de clubsite zegt Medunjanin, die vorig jaar bij Cincinnati basisspeler was, dat hij PEC nog veel te bieden heeft. "Voor mij voelt het super goed om terug te keren in Nederland, waar ik mijn eerste stappen als profvoetballer heb gezet. Ik ken de manier van voetballen hier en dat ik de trainer ook al ken is natuurlijk een extra voordeel. Ik ben op dit moment hartstikke fit, maar zal nog wel wedstrijdritme moeten opdoen. Door keihard te trainen hoop ik spoedig mijn eerste minuten voor PEC Zwolle te maken. Ik wil deze ploeg met mijn ervaring en kwaliteiten maar wat graag verder helpen."

Dat wordt ook van de spelmaker verwacht, zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn. Hij hoorde positieve verhalen van zijn trainer over Medunjanin. "Haris en Dick kennen elkaar ontzettend goed. Dick weet dus precies wat voor speler we in huis hebben gehaald. Haris is topfit en heeft de voorbije jaren veel wedstrijden gespeeld in de MLS. Met zijn ervaring zal hij een enorme verrijking zijn voor deze jonge groep, zowel binnen als buiten het veld."