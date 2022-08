Louis van Gaal had helder antwoord klaar op rentree van Cillessen bij NEC

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 12:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:39

Jasper Cillessen heeft in een interview met De Telegraaf uitgebreid tekst en uitleg gegeven bij zijn verrassende overstap naar NEC. De geboren en getogen Nijmegenaar noemt zijn terugkeer in het Goffertstadion niet alleen een manier om zijn clubliefde te uiten, maar ook een manier om mentaal de boel weer op een rijtje te krijgen voor het aankomende WK in Qatar. Een uitverkiezing daarvoor is namelijk ook nu allerminst uitgesloten, weet Cillessen.

Met de woorden 'Jasper Cillessen is thuis' kondigde NEC maandag de terugkeer van de doelman aan na bijna elf jaar. Het proces werd in gang gezet door investeerder Marcel Boekhoorn, die daarvoor hoogstpersoonlijk naar Spanje afreisde. "Hij heeft mij de financiële aanbieding gedaan", vertelt Cillessen, die daarbij wel beaamt 'behoorlijk in te leveren' ten opzichte van zijn salaris bij Valencia. "Maar dat doe ik graag om lekker bij NEC te kunnen keepen en dicht bij mijn dierbaren te zijn."

Dat laatste is namelijk iets waar de 33-jarige doelman behoorlijk tegenaan hikte sinds de coronapandemie. "Corona heeft er de laatste drie jaar mentaal ingehakt. Ik zat alleen in Valencia. En als alles goed gaat, is er helemaal niets aan de hand. Maar ik heb helaas de pech van de nodige blessures gehad. Ik was stiller, trok me terug en werd niet gelukkig van de situatie, omdat er niemand was om een keer fysiek mee te praten. Natuurlijk kun je beeldbellen, maar ik miste gewoon mijn familie en vrienden, die energie geven als ze bij je zijn", aldus Cillessen.

Dat NEC op papier een stap terug is, is de 63-voudig Oranje-international zich als geen ander bewust. Een gesprek met bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer van Oranje Frans Hoek gaf hem echter de bevestiging dat het goed zat. "Ze stonden positief tegenover een rentree. De bondscoach zei dat het hem erom gaat dat ik presteer. Linksom of rechtsom moet ik mijn niveau halen. Of je dat nu doet met veel of weinig ballen die op je afkomen. Ik moet ze laten zien dat ik de Jasper Cillessen ben waar zij vertrouwen in hebben. En dan ga ik naar het WK."