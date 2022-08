Feyenoord-aanwinst López spreekt ambitie uit: ‘Daar gaan we voor vechten’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 11:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:53

Voor Marcos López komt er met zijn transfer naar Feyenoord een droom uit. De 22-jarige linksback werd maandag officieel gepresenteerd door de Rotterdammers, die hem naar verluidt voor iets meer dan één miljoen overnamen van San José Earthquakes. López zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2026.

“Ik ben een speler die alles geeft op het veld”, spreekt de linksback op de clubkanalen van Feyenoord. “Ik ben een snelle speler en iemand met een goede techniek. Dat moet ik natuurlijk op het veld hier nog wel laten zien. Bij Sporting Cristal stond ik linksbuiten en was ik betrokken bij doelpunten en gaf assists. Ik doe dus graag mee aan de aanval. En verdedigend ben ik veel beter geworden.”

Het duurde even totdat het bij López doordrong dat Feyenoord concreet voor hem in de markt was. "Toen ik het nieuws hoorde dat Feyenoord me wilde hebben moest ik bijna huilen”, vertelt hij. “Ik was heel erg blij. Ik kwam thuis na de training en het was een ongelofelijk moment. Ik was zo blij dat ik niet kon slapen tot het helemaal rond was. Dat moet ik wel bekennen. Ik ben trots dat ik deze club mag vertegenwoordigen.''

“Feyenoord is een van de grootste clubs in Nederland en het betekent een grote stap in mijn voetbalcarrière”, vervolgt López. “Bovendien spelen we Europees voetbal, daar droom je als Zuid-Amerikaanse voetballer van. Sowieso was dat altijd een droom van mij. De twintigvoudig Peruviaans international heeft er geen moeite mee om zijn ambities te delen. “Op de eerste plaats wil ik een vaste waarde worden in het team. En in Europa heeft het halen van de Champions League prioriteit. Daar zullen we voor vechten.”