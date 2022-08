Vermoedelijke opstelling AS Monaco: Sangaré helpt bij beslissing Clement

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 11:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:09

Philippe Clement gaat vermoedelijk één wijziging doorvoeren in zijn elftal ten opzichte van het het heenduel met PSV in de derde voorronde van de Champions League. Eliot Matazo, die bij het 1-1 gelijkspel een lastige kluif had aan tegenstander Ibrahim Sangaré, wordt volgens het Algemeen Dagblad geslachtofferd voor Sofiane Diop. Voor het restant kiest Clement waarschijnlijk voor dezelfde tien namen in het duel dat om 20.30 uur aanvangt in het Philips Stadion.

Monaco spaarde in de seizoensouverture van de Ligue 1 tegen RC Strasbourg (1-2 winst) nog de halve basiself van afgelopen dinsdag. Aleksandr Golovin, Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Takumi Minamino, Vanderson en Matazo verschenen toen allen niet aan de aftrap. Diop, die wel startte, was in een van de doelpuntenmakers en krijgt nu ook in de Champions League (vermoedelijk) de voorkeur boven Matazo. Het betekent dat Clement vertrouwen houdt in zijn volledige aanval. Volland, Golovin, Minamino én topschutter Ben Yedder konden allen geen potten breken en werden daardoor mikpunt van spot in de Franse media.

Achter de voorhoede bestaande uit Volland, Ben Yedder en Minamino staat een driemansmiddenveld van Golovin, Diop en Youssouf Fofana. Laatstgenoemde stuurde PSV dinsdag nog bijna met een nederlaag naar huis door in de 88ste minuut de paal te raken. De gevaarlijkste man aan Monegaskische zijde was echter Axel Disasi. De centrumverdediger maakte met zijn treffer de 0-1 van Joey Veerman ongedaan en wordt in Eindhoven ook weer geflankeerd door (van links naar echts) Ismail Jakobs, Guillermo Maripán en Vanderson. Alexander Nübel verdedigt wederom het doel.

"Een eliminatie in de derde voorronde zou verschrikkelijk zijn", schrijft L'Équipe voorafgaand aan het duel in het Philips Stadion. Het staat in lijn met de opmerkingen van Clement, vlak voor de vlucht van Monaco naar Nederland. "Voor mij zijn wij mentaal favoriet", zei de Belgische oefenmeester op een persconferentie. "Ik weet zeker dat wij fysiek de betere zijn. We willen bewijzen dat we ook over twee wedstrijden de beste zijn; in de eerste waren we dat, kijkende naar al onze kansen."

Vermoedelijke opstelling AS Monaco: Nübel; Vanderson, Maripán, Disasi, Jakobs; Fofana, Diop, Golovin; Minamino, Ben Yedder, Volland