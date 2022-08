‘Ik zeg niet dat Ajax de lieveling aantrekt, maar hij heeft het respect terug’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 10:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:55

Ajax haalt met Jorge Sánchez een speler binnen 'die beter verdedigt dan aanvalt', aldus Daniel Reyes. De Mexicaanse journalist - die in Nederland verblijft - heeft de prestaties van de 24-jarige back bij América de afgelopen jaren nauwgezet gevolgd. Daarbij haalt Reyes een grove fout van Sánchez aan, waarmee hij in 2019 debet was aan het mislopen van het kampioenschap in de Apertura-competitie.

Tijdens de finale van de Apertura-competitie (de eerste van de twee competitietoernooien in de Liga MX) tegen Monterrey maaide Sánchez volledig over de bal heen, waardoor tegenstander Rogelio Funes Mori de gelegenheid kreeg om te scoren. Daardoor waren de clubs uiteindelijk veroordeeld tot een strafschoppenserie, waarin Monterrey (mede door een rake pingel van Vincent Janssen) aan het langste eind trok. Met zijn fout plantte Sánchez onbedoeld een nare herinnering in de hoofden van de América-aanhang, weet ook Reyes.

"Ik zal niet zeggen dat Ajax nu de lieveling aantrekt", begint de Mexicaan tegenover het Algemeen Dagblad over de kersverse Ajax-aankoop. "Maar Jorge heeft het respect wel teruggewonnen. Al gaat het nog weleens over die fout. Die vergeten ze niet snel hier." Sánchez knokte zich echter terug en groeide uit tot zeer gewaardeerde kracht bij América. Het deed Ajax ertoe besluiten om een vaste transfersom van maximaal vijfenhalf miljoen euro neer te tellen.

Reyes beschrijft wat de Amsterdammers in huis halen. "Sánchez is een vechter, een speler die beter verdedigt dan aanvalt." Ook Hans Westerhof, die drie periodes in Mexico werkzaam was, kan dat beamen. Wel voorspelt de oud-trainer net als Reyes flink wat aanpassingstijd. "Hij is verdedigend heel sterk, en ook heel leergierig. Bij Edson Álvarez heb je gezien dat hij even tijd nodig had. Dat zal bij Sánchez niet anders zijn, al is het voor een vleugelverdediger wat makkelijker om aan het niveau te wennen dan voor een controlerende middenvelder, die sneller beslissingen moet nemen."

Sánchez is momenteel in Nederland om zijn transfer af te ronden. Daarna moet de 21-voudig international nog een keer naar Mexico om zijn werkvergunning te bemachtigen. Sánchez gaat bij Ajax de concurrentiestrijd aan met Devyne Rensch, die in de voorbereiding onvoldoende indruk maakte om het onbetwiste vertrouwen te krijgen in Amsterdam. Sean Klaiber mag door de entree van Sánchez uitzien naar een nieuwe werkgever. Na Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey, Francisco Conceição, Brian Brobbey en Lorenzo Lucca wordt de Mexicaan de zevende aanwinst van Ajax deze transferwindow.