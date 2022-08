Van Nistelrooij: ‘Als hij zich zo ontwikkelt, heeft hij een geweldige toekomst’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 09:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:54

Ruud van Nistelrooij is blij met de ontwikkeling die Ibrahim Sangaré doormaakt. De Ivoriaanse middenvelder verlengde zondag zijn contract bij PSV en ligt nu tot medio 2027 vast in Eindhoven. “Gezien zijn kwaliteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden die nog in hem zitten, is het geweldig dat hij langer aan de club verbonden blijft”, aldus Van Nistelrooij.

Sangaré is een van de dragende krachten die de Eindhovenaren dinsdagavond tegen AS Monaco moet helpen bij het bereiken van de play-offs van de Champions League. “Ik vraag van Sangaré dat hij zijn karakteristieke kwaliteiten laat zien”, zegt Van Nistelrooij tegenover De Telegraaf. De trainer van PSV ziet dat Sangaré de afgelopen twee jaar een enorme groei heeft laten zien. “In het spel aan de bal maakt hij grote stappen. In de wedstrijd tegen AS Monaco zag je een paar momenten dat hij zich tussen twee, drie man goed vrijspeelde, dat hij vooruit speelde en dat hij veel aan de bal kwam in de opbouw, wat we ook graag willen. Als hij die ontwikkeling kan doorzetten, gaat hij een geweldige toekomst tegemoet.”

PSV sloeg afgelopen zondag een grote slag door Sangaré langer aan zich te binden. “Ik voel me hier goed”, vertelt de 24-jarige middenvelder. “Ik kan nog veel verbeteren in Eindhoven, vooral ook met een coach als Ruud van Nistelrooij. Het gaat er mij om dat ik rust in mijn hoofd heb. Dat ik me goed kan concentreren op de belangrijke wedstrijden.” Sangaré hoopt met het verlengen van zijn verbintenis bovendien een voorbeeld te zijn voor Cody Gakpo. “Voor mij zou het geweldig zijn als hij blijft. Cody is iemand waar ik veel waardering voor heb.”

Uitgerekend de fysiek sterke Sangaré viel tijdens het heenduel met AS Monaco (1-1) in Stade Louis II na rust uit met kramp. De Ivoriaans international werd zaterdag voor het competitieduel met FC Emmen (4-1 winst) gespaard en lijkt nu helemaal klaar voor de belangrijke terugwedstrijd met de Monegasken in het Philips Stadion. ”Ik voel me een stuk frisser in vergelijking met vorige week. Ik heb van de coach de tijd gekregen om goed te kunnen herstellen", aldus Sangaré.