‘Had wel 4 van zulke eigen goals willen maken om deze blessure te voorkomen’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 08:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:11

Voor Maikel Kieftenbeld kwam er afgelopen zaterdag tegen PSV (4-1 verlies) een nachtmerrie uit. De 32-jarige middenvelder van FC Emmen scheurde voor de tweede keer in zijn voetbalcarrière zijn kruisband af. Hierdoor zit het seizoen er voor hem na slechts één Eredivisie-duel al op. “Echt, dit komt zo ongelooflijk hard aan”, aldus Kieftenbeld.

Uit medisch onderzoek is gebleken dat Kieftenbeld zaterdagavond zijn kruisband heeft afgescheurd. In de slotseconden ging de middenvelder het duel aan met PSV-invaller Sávio, die viel, waarna de rechterknie van Kieftenbeld naar binnen klapte. “Eigenlijk wist ik al wel meteen dat het foute boel was”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik hoorde het kraken en barstte meteen van de pijn. Dan weet je wel hoe laat het is.”

Nu al het meest knullige eigen doelpunt van het seizoen ??#psvemm pic.twitter.com/JqwIsJvLmA — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022

Kieftenbeld liep drie jaar geleden als speler van Birmingham City al eens eerder een gescheurde kruisband op. “Ik weet dus hoe zwaar de komende maanden gaan worden voor me", geeft Kieftenbeld aan. “Eerst een paar weken wachten totdat je geopereerd kunt worden, vervolgens revalideren in het krachthonk en maanden later pas weer dat veld op. Echt, dit komt zo ongelooflijk hard aan. Een nachtmerrie, dat is het. Een regelrechte nachtmerrie.”

Voor rust was Kieftenbeld tegen PSV verantwoordelijk voor een knullige eigen goal door de bal op de doellijn per ongeluk tegen zijn eigen standbeen te schieten. “Weet je, ik kan goed begrijpen dat die goal er wat onhandig uit zag. Maar, geloof me, ik had bij wijze van spreken wel vier van dat soort eigen doelpunten willen maken als ik daarmee deze blessure had voorkomen. Dan viel er tenminste nog wat te lachen."