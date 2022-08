‘Groeiend besef’ bij Ten Hag over Frenkie; GOAL meldt akkoord over alternatief

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 08:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:44

Erik ten Hag en Manchester United realiseren zich steeds meer dat de komst van Frenkie de Jong onhaalbaar is. Volgens The Athletic heeft de Engelse grootmacht de aandacht daarom verlegd naar Adrien Rabiot (Juventus) en Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), van wie laatstgenoemde al enkele jaren op de radar staat in Manchester. GOAL meldt echter dat de onderhandelingen over Rabiot het meest voorspoedig verlopen; er zou zelfs al een akkoord zijn met Juventus over de transfersom.

Ten Hag is naarstig op zoek naar een controlerende middenvelder en de trainer zou het liefst De Jong naar Old Trafford zien komen. Ondanks een akkoord tussen United en Barcelona over de te betalen transfersom ziet de 25-jarige spelverdeler een overstap echter absoluut niet zitten. Rabiot lijkt op zijn beurt welwillender. De Fransman kwam afgelopen seizoen in 45 wedstrijden binnen de lijnen bij Juventus, maar mikt desalniettemin op een vertrek. Vanwege zijn nog slechts één jaar doorlopende contract heeft United een akkoord met la Vecchia Signora kunnen bereiken over een gelimiteerde transfersom van iets minder dan 18 miljoen euro. Dat is beduidend minder dan die van De Jong, die in totaal 85 miljoen moest kosten.

De vraagprijs van Milinkovic-Savic zweeft daar iets tussenin. Lazio wil de 27-jarige Serviër liever niet verkopen, maar volgens The Athletic 'geloven ingewijden dat de deal daadwerkelijk gesloten kan worden'. Milinkovic-Savic, afgelopen seizoen goed voor 11 goals en evenveel assists in 37 Serie A-wedstrijden, zou voor rond de zestig miljoen euro mogen vertrekken uit Rome. Dat is beduidend minder dan de vraagprijs die United in de jaren hiervoor te horen kreeg The Red Devils hengelen namelijk al jaren naar de diensten van Milinkovic-Savic; de middenvelder bleek voorheen echter altijd te duur.

Ten Hag en United verwelkomden deze transferwindow vooralsnog drie aanwinsten: Tyrell Malacia, Lisandro Martínez en Christian Eriksen werden bij respectievelijk Feyenoord, Ajax en Brentford opgehaald. Naast een controlerende middenvelder verlangt Ten Hag met name nog versterkingen op aanvallend vlak. In dat kader doen de namen van Marko Arnautovic (Bologna) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) onder meer de ronde. The Athletic meldt dat een eerste bod van 8,5 miljoen euro inmiddels van de hand is gewezen door de Italianen.