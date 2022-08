Vertrek bij Ajax uitgesloten: ‘Ga een half jaar volle bak investeren in mezelf’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 07:01 • Laatste update: 07:37

Als het aan Kik Pierie ligt, vertrekt hij tijdens de laatste weken van de zomerse transferwindow niet meer bij Ajax. De 22-jarige verdediger stond maandagavond in de basis namens Jong Ajax tegen Telstar (1-1) en wil na een slepende rugblessure nu vooral wekelijks minuten maken. “Na afgelopen jaar mis ik een groot deel van mijn basis, dat moet je beseffen", aldus Pierie.

Ajax betaalde in de zomer van 2019 vijf miljoen euro voor Pierie. De centrumverdediger kwam uiteindelijk tot 22 duels in de Keuken Kampioen Divisie met de beloftenploeg en raakte tijdens een uitleenbeurt aan FC Twente geblesseerd aan zijn hamstring en rug. “Ik wil zeker na afgelopen jaar nu eerst ritme opdoen”, zei Pierie na afloop van het gelijkspel tegenover ESPN. “Je merkt dat je er toch lang uit bent geweest. Ik ben blij dat ik op mijn leeftijd nog minuten mag maken bij Jong Ajax en daarnaast ben ik ook blij dat de club met me wil meedenken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ga hier gewoon een half jaar volle bak investeren in mezelf en dan zien we in de winter waar we staan”, vervolgt Pierie. “Waar is er een betere omgeving om me te ontwikkelen dan hier, zeker na het jaar dat ik heb gehad. “Na afgelopen jaar mis ik een groot deel van mijn basis, dat moet je beseffen. Dan is het niet verstandig om onbedacht een verhuursituatie in te stappen. Daar moet ik goed over nadenken. Er is nog niets voorbijgekomen waar ik honderd procent achter sta. Dan wil ik die stap nu nog niet maken. Als er iets langskomt waar ik volledig achter sta, dan kan het.”

Mede door een uitleenbeurt van twee seizoenen aan FC Twente is het nog niet tot een officieel debuut voor Ajax 1 gekomen voor Pierie. “Die droom houd ik altijd, maar ik ben ook realistisch. De kans dat ik nu minuten ga maken in het eerste elftal, met de spelers die ik voor me heb, is niet heel groot. Je weet nooit wat er gebeurt, maar ik heb een plan en daar houd ik me aan. Als dat debuut dan ooit komt, zou het een geweldige bonus zijn.”