VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 00:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:20

Feyenoord verwelkomt Marcos López en heeft eindelijk een linksback

Marcos López is officieel speler van Feyenoord. De linkervleugelverdediger komt over van San José Earthquakes en kost de Rotterdamse club naar verluidt iets meer dan één miljoen euro. Daarmee wordt het contract van López, dat nog een half jaar doorliep, afgekocht. De Peruviaan gaat met rugnummer 15 spelen in De Kuip en heeft een contract getekend dat hem tot medio 2026 aan Feyenoord verbonden houdt.

Jong Ajax wint niet ondanks goal Francisco Conceição

Voor het beloftenelftal van de Amsterdammers was zomeraanwinst Francisco Conceição trefzeker in het duel met Telstar (1-1). De rechtsbuiten kwam deze zomer voor vijf miljoen euro over van FC Porto. Vlak voor rust mocht Conceição direct zijn eerste treffer voor Jong Ajax noteren. Na een geblokt schot van linksback Youri Baas kreeg de Portugees de bal op enigszins fortuinlijke wijze voor zijn voeten, waarna hij die in de korte hoek achter Ronald Koeman junior kon schieten. Na rust wist Conceição tweemaal een gele kaart uit te lokken met zijn acties, waardoor zowel routinier Tom Overtoom als Anass Najah eraan moesten geloven.

Igor Paixão komt woensdag al naar De Kuip om langdurig contract te tekenen

Feyenoord en Coritiba hebben een akkoord bereikt over Igor Paixão, zo meldt het doorgaans betrouwbare 1908.nl maandagavond. Volgens het medium komt de 22-jarige linksbuiten komende woensdag al naar De Kuip om zijn handtekening te zetten onder een vierjarige verbintenis. De Rotterdammers zijn al langere tijd bezig om de komst van Paixão te realiseren en lijken definitief beet te hebben.

Transferplannen van Erik ten Hag worden met ongeloof ontvangen in Engeland

De interesse van Manchester United en trainer Erik ten Hag in Marko Arnautovic is in Engeland met hoongelach ontvangen. Gary Neville en Micah Richards, analisten van Sky Sports, reageerden vol ongeloof toen ze hoorden dat United een eerste bod van ongeveer tien miljoen euro had uitgebracht op de Oostenrijkse aanvaller.

‘Barcelona onderzoekt contract van Frenkie en dreigt nu met juridische stappen’

Barcelona dreigt met juridische stappen om het contract van Frenkie de Jong ongeldig te kunnen laten verklaren. Dat wordt gemeld door The Athletic. De club zou op 15 juli aan de spelmaker hebben laten weten dat het laatste contract dat hij tekende, in oktober 2020, nooit getekend had mogen worden. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door 'criminele acties' van het vorige bestuur en dus denkt Barça dat het de huidige verbintenis van De Jong kan annuleren.

