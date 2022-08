Wolves vergroten ongekende Portugese enclave voor 32 miljoen euro

Maandag, 8 augustus 2022 om 23:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:41

Wolverhampton Wanderers voegt met Gonçalo Guedes zijn tiende Portugees toe aan de spelersselectie, zo bevestigt de Premier League-club via de officiële kanalen. The Wolves betalen volgens Fabrizio Romano 32 miljoen euro exclusief bonussen aan Valencia voor de 25-jarige vleugelspits.

Guedes gold de afgelopen jaren als een van de sterspelers van Valencia, dat door alsmaar oplopende financiële problemen opnieuw enkele grootverdieners moet laten gaan. Mede om die reden lieten los Ché ook al Jasper Cillessen voor een klein transferbedrag naar NEC verkassen. Guedes, die het liefst met zijn rechterbeen naar binnen komt van de linkerkant, produceerde in vijf seizoenen 36 goals en 30 assists in 176 optredens voor Valencia.

Valencia haalde Guedes, een jeugdproduct van Benfica, in 2017 weg bij Paris Saint-Germain, waar de linkerspits het niet redde. Wolverhampton-eigenaar Jeff Shi licht toe waarom Guedes nu naar Engeland wordt gehaald. "We volgen Gonçalo al heel lang en zijn erg blij hem te mogen verwelkomen", aldus de Chinese chairman. "We zijn altijd op zoek om ons met hoge kwaliteit te verbeteren en hebben geduld gehad om ervoor te zorgen dat we de juiste speler kregen. Gonçalo werkte met Bruno Lage (de manager van the Wolves, red.) bij Benfica en speelde eerder met veel spelers van onze ploeg, dus we zijn ervan overtuigd dat hij zich hier snel thuis zal voelen."

Voor wie the Wolves de afgelopen zes jaar gevolgd heeft, zal de belangstelling van de club voor Guedes niet als verrassing komen. Sinds de clubovername in 2016 door het Chinese Fosun International richt de Premier League-club zich voor een groot deel op Portugese spelers. Die komen meestal uit de stal van topzaakwaarnemer Jorge Mendes, die warme banden onderhoudt met de Chinese eigenaar van Wolverhampton. Ook Guedes laat zich vertegenwoordigen door Mendes.