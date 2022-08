Feyenoord verwelkomt Marcos López en heeft eindelijk een linksback

Maandag, 8 augustus 2022 om 22:29 • Wessel Antes • Laatste update: 22:46

Marcos López is officieel speler van Feyenoord. De linkervleugelverdediger komt over van San José Earthquakes en kost de Rotterdamse club naar verluidt iets meer dan één miljoen euro. Daarmee wordt het contract van López, dat nog een half jaar doorliep, afgekocht. De Peruviaan gaat met rugnummer 15 spelen in De Kuip en heeft een contract getekend dat hem tot medio 2026 aan Feyenoord verbonden houdt.

Afgelopen maandag sijpelden de berichten vanuit Peru en de Verenigde Staten al door dat San José Earthquakes een principeakkoord had bereikt met Feyenoord over de transfer van López. Nu de persoonlijke voorwaarden ook geen struikelblok zijn gebleken, is de transfer rond en kan Arne Slot eindelijk beschikken over een natuurlijke linksback. In de voorbereiding moest hij diverse spelers die dat niet gewend waren als linkervleugelverdediger gebruiken en riep de oefenmeester veelvuldig om een nieuwe speler op die positie.

Dat is dus López geworden. Feyenoord was sinds het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United al op zoek naar een vervanger. Ian Maatsen koos voor Burnley en Dávid Hancko van Sparta Praag bleek in eerste instantie onhaalbaar, waardoor Feyenoord in de Major League Soccer uitkwam. Na het vertrek van Senesi gaat Feyenoord alsnog voor Hancko, maar dan als centrale verdediger. López begon zijn profloopbaan in zijn thuisland Peru en maakte in 2019 de overstap naar de Verenigde Staten. Tot dusver kwam hij tot 74 officiële duels namens San José en speelde hij ook al twintig interlands voor Peru.

Het is vooralsnog onduidelijk of López gehaald wordt als basiskracht, omdat Slot diverse keren aangaf meerdere versterkingen te verwachten op linksback. Als dat echt zo is, zal de Peruviaan met die extra nieuweling moeten gaan concurreren. Feyenoord werkt er hard aan om de werkvergunning van López op tijd in orde te krijgen voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen aanstaande zaterdag. In de uitwedstrijd tegen Vitesse (5-2 winst) stond rechtspoot Marcus Pedersen de gehele wedstrijd op de linkerflank.

Via de clubwebsite reageert de verheugde López op zijn transfer naar Europa. "Geweldig om in Europa voor deze mooie club en stad te mogen spelen. Dit is een grote stap in mijn carrière en een kans die ik met beide handen aan wil grijpen. Met de hulp van de mensen binnen de club en de support van de fanatieke, trouwe achterban, geloof ik dat ik me hier snel zal thuis voelen."