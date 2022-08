Jong Ajax wint niet ondanks goal Conceição; enorme blunder Westerveld

Maandag, 8 augustus 2022 om 21:54 • Wessel Antes • Laatste update: 22:03

Jong Ajax en SC Telstar zijn maandagavond niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Voor het beloftenelftal van de Amsterdammers was zomeraanwinst Francisco Conceição trefzeker. In Wijdewormer wist Jong AZ, ondanks een gigantische blunder van keeper Sam Westerveld, wel met 3-t te winnen van MVV Maastricht.

Jong Ajax-Telstar 1-1

Jong Ajax begon maandagavond tegen Telstar met de Portugese aanwinst Conceição in de basis. De rechtsbuiten kwam deze zomer voor vijf miljoen euro over van Porto. Al na drie minuten waren het de bezoekers uit Velsen-Zuid die voor het eerst konden juichen. FC Volendam-huurling Koen Blommestijn wist de bal uit een hoekschop op heerlijke wijze onderkant lat achter debutant Sten Kremers te knikken. Na de tegentreffer zette Jong Ajax meer aan en liet Conceição direct zijn kwaliteiten zien met een aantal gevaarlijke dribbels.

Vlak voor rust mocht Conceição direct zijn eerste treffer voor de Amsterdammers noteren. Na een geblokt schot van linksback Youri Baas kreeg de Portugees de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten, waarna hij die in de korte hoek achter Ronald Koeman junior kon schieten. Na rust wist Conceição tweemaal een gele kaart uit te lokken met zijn acties, waardoor zowel routinier Tom Overtoom als Anass Najah eraan moesten geloven. Jong Ajax was qua balbezit de gehele wedstrijd dominant, maar wist niet echt grote kansen te creëren. In de tweede helft werd geen doelpunt meer gemaakt, waardoor beide elftallen het Keuken Kampioen Divisie-seizoen beginnen met slechts één punt.

Jong AZ-MVV Maastricht 3-1

Jong AZ kwam op het AFAS Trainingscomplex al na vijf minuten op voorsprong tegen MVV. Uit een hoekschop was het verdediger Maxim Dekker die MVV-keeper Romain Matthys verschalkte. Tien minuten later konden de gasten uit Maastricht al langszij komen toen Jong AZ-keeper Sam Westerveld op tamelijk gênante wijze de fout in ging. Een terugspeelbal van verdediger Misha Engel glipte zomaar onder zijn voet door, waarna de bal over zijn eigen doellijn rolde.

De spelers van Jong AZ vieren de schitterende 3-1 van Soulyman Allouch

Na rust wist Jong AZ op fraaie wijze de 2-1 te maken. Na een goed uitgespeelde aanval gaf Soulyman Allouch de bal voor, waarna spits Mexx Meerdink het eindstation vormde door de bal binnen te tikken. Het slotakkoord was voor Allouch zelf, die de bal vanaf de rand van de zestien meter op schitterende wijze diagonaal in de bovenhoek schoot. Daardoor begint het elftal van hoofdtrainer Maarten Martens met een overtuigende driepunter aan het nieuwe seizoen.