Maduro laakt tweet Feyenoord: ‘Dit hoort toch niet bij een grote club? Kom op’

Maandag, 8 augustus 2022 om 21:25 • Jeroen van Poppel

Hedwiges Maduro vindt de tweet van Feyenoord met daarin de Teletekst-stand op pagina 819 niet passend bij een grote club. De trainer van Jong Almere City FC zegt dat maandagavond in het teruggekeerde praatprogramma VTBL op RTL 7. "Dit hoort niet bij een club als Feyenoord", oordeelt Maduro over de tweet met de begeleidend tekst 'Stop the count' (stop de telling).

Het programma opent met een discussie tussen Jan Boskamp en Theo Janssen. "Jouw ploegje moet zoals ze gisteren speelden nog hard zijn best doen tegen degradatie", zegt oud-Feyenoorder Boskamp tegen Vitessenaar Janssen, naar aanleiding van de 2-5 winst van de Rotterdammers. "We zullen het de komende weken wel zien, Jan", aldus Janssen. "Je speelde tegen de sterkste club van Nederland, hè", reageert Boskamp als Feyenoorder in hart en nieren.

Maduro haakt daarop in. "Ze vonden dat zelf ook met die tweet van 'Stop the count'", aldus de voormalig verdediger van Ajax. "Dan denk ik van: doe dat nou niet. Dit hoort eigenlijk niet bij Feyenoord. Als je Excelsior bent en je staat eens voor een dag eerste, dan kun je daar een screenshot van maken. Maar Feyenoord, kom op, dat is toch een grote club?" Boskamp zegt dat het de bedoeling is dat Feyenoord de rest van het seizoen op plek één zal blijven. "De rest van het seizoen gaan ze wel bovenin meedraaien ja, maar plek één wordt wel moeilijk, met Ajax en PSV."

De tekst 'Stop the count' van Feyenoord is overigens een verwijzing naar een tweet twee jaar geleden van Donald Trump. De voormalig Amerikaans president wilde bij de verkiezingen van 2020 dat de telling zou worden gestopt, zodat hij in zijn ogen Joe Biden zou aftroeven en opging voor een tweede termijn als president. Zover kwam het niet, maar de tweet van Trump werd al snel een internetmeme, die al veel vaker is gebruikt door voetbalclubs.