Perez: ‘Zijn fysiek... In het buitenland is het een stevige kerel geworden'

Maandag, 8 augustus 2022 om 21:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:13

Kenneth Perez is erg te spreken over het debuut van Javairô Dilrosun bij Feyenoord. Zondag zorgde de aanvaller op fraaie wijze voor de 2-3 in het Eredivisie-duel met Vitesse (2-5) en bovendien maakte hij met zijn acties langs de zijlijn indruk op de analisten van ESPN. Perez concludeert tijdens het programma Voetbalpraat dat het kopen van Dilrosun een uitstekende zet is geweest van Feyenoord.

Journalist Martijn Krabbendam, eveneens te gast in het praatprogramma, vindt dat de Rotterdammers een sterke wedstrijd speelden tegen Vitesse. “Ik vond dat Feyenoord een goede indruk maakte, eerlijk gezegd. Als je het vergelijk met het begin van vorig seizoen en de voorbereiding... Voorbereidingen zeggen niet altijd wat, maar als je de spelers ziet die Feyenoord heeft gehaald! De club heeft echt wel kwaliteit en creativiteit in huis gehaald. Dilrosun zei bovendien dat hij het lekker vindt om in de Eredivisie te spelen vanwege de extra ruimte. Kijk, die ruimte om een actie te maken krijgt hij hier.”

Hans Kraay jr. haakt in op de woorden van zijn collega-analist, en kan zich nog goed herinneren dat Dilrosun een zware periode had toen hij bij Girondins de Bordeaux onder contract stond. “Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien toen hij bij Bordeaux speelde. Daar kwam hij op zeventig meter van de achterlijn van de tegenpartij, maar nu komt hij aan de bal op 25 meter van de achterlijn.”

Perez ziet dat Dilrosun toch veel geleerd heeft in de periodes dat hij voor Hertha BSC en Bordeaux uitkwam. “Wat hij wel over heeft gehouden aan het buitenland is zijn fysiek. Het is echt een stevige kerel geworden. Dat hij heeft wel bijgeleerd in het buitenland. Als je in Duitsland of Frankrijk wil slagen, dan moet je toch enigszins fysiek wat in huis hebben. Hij is nu 24 geloof ik, dus dit is wel echt een geweldige aankoop voor Feyenoord. Szymanski beviel me tegen Vitesse overigens ook uitstekend.”