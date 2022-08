Feyenoord meldt zich na vertrek Marcos Senesi opnieuw voor Dávid Hancko

Maandag, 8 augustus 2022 om 20:53 • Wessel Antes • Laatste update: 21:00

Feyenoord heeft zich officieel opnieuw gemeld bij Sparta Praag voor Dávid Hancko, zo meldt 1908.nl maandagavond. Feyenoord was al eerder deze transferperiode geïnteresseerd in de 24-jarige centrale verdediger uit Slowakije, maar zet na het vertrek van Marcos Senesi naar AFC Bournemouth vol door op de komst van Hancko. In Praag ligt de linkspoot nog vast tot medio 2024.

Maandagavond werd bekend dat Senesi Feyenoord na drie seizoenen definitief achter zich heeft gelaten. De club haalde Jacob Rasmussen een aantal weken geleden al binnen als eventuele opvolger van de Argentijn, maar trainer Arne Slot gaf eerder al aan dat de Rotterdammers weer de transfermarkt op zouden gaan bij een vertrek van Senesi. In juli werd een eerste bod van Feyenoord op Hancko resoluut van tafel geveegd door technisch directeur Tomas Rosický. Nu wil Feyenoord hem alsnog binnenhalen.

Hancko speelde in de afgelopen drie seizoenen 101 officiële wedstrijden voor Sparta Praag, waarin hij twintig keer wist te scoren en elf assists gaf: een zeer goed moyenne voor een centrale verdediger. Hancko nam de afgelopen jaren vaak penalty’s voor de Tsjechische topclub. Hij groeide ook uit tot international en basisspeler bij het nationale elftal van Slowakije. Tot dusver speelde Hancko 19 interlands, waarin hij één keer wist te scoren.

Hancko kan zowel in het centrum als op linksback uit de voeten. Hij begon zijn profcarrière bij het Slowaakse MSK Zilina, de club waarvan Feyenoord in 2020 spits Róbert Bozenik overnam. Al op zijn twintigste maakte hij de overstap naar de Serie A. Hancko speelde slechts een seizoen voor Fiorentina en werd een jaar later verhuurd aan Sparta Praag. In Tsjechië beviel de linksbenige verdediger zo goed dat hij definitief werd overgenomen. De website Transfermarkt.com taxeert zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.