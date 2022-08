‘Dief van je eigen portemonnee als je deze 7 miljoen van Feyenoord weigert’

Maandag, 8 augustus 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Mike Verweij denkt dat de Raad van Commissarissen van FC Twente voor een moeilijk dilemma wordt gesteld als Feyenoord komt met een nieuw bod op Ramiz Zerrouki. De Rotterdammers zagen een bod van vijf miljoen euro afgewezen worden en kregen van FC Twente een vraagprijs te horen van het dubbele. "Voor Zerrouki ga je geen tien miljoen euro betalen, zeker als je dat afzet tegen Joey Veerman, die toch wel verder was dan Zerrouki nu is", vindt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

PSV betaalde in januari naar verluidt ongeveer zes miljoen euro voor Veerman, en Verweij vindt Zerrouki niet veel meer waard dan dat. "Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat bij de Raad van Commissarissen van FC Twente, want die jongen is vanuit Ajax transfervrij overgekomen", memoreert Verweij. "Goedkoper kun je ze niet krijgen. Er is alleen een opleidingsvergoeding betaald aan Ajax. Als je dan zes, zeven miljoen euro kunt krijgen - want daar zal het op uitkomen, het zal geen tien miljoen euro worden, maar wel iets meer dan de vijf miljoen euro die geboden is - dan ben je een dief van je eigen portemonnee als je dat niet accepteert."

Twente plukte Zerrouki overigens in 2016 weg uit de jeugdopleiding van Ajax, toen de Nederlands-Algerijnse middenvelder zestien jaar oud was. Marcel van der Kraan, eveneens te horen in de podcast, weet dat Feyenoord zeker niet aan de vraagprijs van Twente zal voldoen. "Feyenoord stelt zich toch weer vrij hard op", aldus de journalist. "Dat zie je de laatste tijd in de aan- en verkoop. Ze betalen niet over de top en dat is ook met Zerrouki het geval. Ik denk niet dat Feyenoord tien miljoen euro gaat betalen voor Zerrouki. Dat doen ze gewoon niet."

Feyenoord tastte deze zomer al diep in de buidel voor Quinten Timber, die weggehaald werd bij FC Utrecht. Van der Kraan nuanceert de eerdere berichtgeving over die transfer. "Voor Timber is niet meer betaald dan iets meer dan zeven miljoen euro. Dat wordt als voorbeeld gesteld, maar die heeft geen 8,5 miljoen euro gekost. Dat is ook een jongen die ze al heel goed kennen van de eigen opleiding en die met zijn broer (Jurriën, red.) toch al richting het Nederlands elftal gaat."