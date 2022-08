Kenneth Perez weet wie ‘het kind van de rekening’ wordt bij Ajax

Maandag, 8 augustus 2022 om 20:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:21

Kenneth Perez vermoedt dat Steven Berghuis buiten het basiselftal van Alfred Schreuder gaat vallen. Te gast in het programma Voetbalpraat van ESPN blikt de analyticus terug op afgelopen speelronde in de Eredivisie en velt hij zijn oordeel over de voorhoede van Ajax. Journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen trekken tegelijkertijd dezelfde conclusie in de podcast Kick-off: de kans is groot dat Berghuis op de bank belandt.

Tijdens het praatprogramma van ESPN bespreekt Perez het optreden van de aanvalslinie van Ajax in het gewonnen duel met Fortuna Sittard (2-3). De analist concludeert dat het optreden van Dusan Tadic teleurstellend was, maar dat ook Berghuis niet kon overtuigen. Perez verwacht zelfs dat Berghuis, die in Sittard nog kon rekenen op een basisplek, spoedig op de bank zal belanden. “Als het gaat om de vier posities voorin, dan denk ik wel dat Berghuis het kind van de rekening wordt.”

In de podcast van de De Telegraaf wordt de voorhoede van de Amsterdammers eveneens besproken. Zowel Driessen als Verweij verwacht dat Brian Brobbey uiteindelijk een basisplek gaat veroveren. “Ik denk dat Tadic de spits uit moet, want Ajax heeft gewoon een normale spits nodig. Als je internationaal niet de bovenliggende partij bent, dan kun je natuurlijk wel met een valse spits spelen. Maar in de Eredivisie moet je gewoon met een vaste spits spelen, en dat is Brobbey veel meer dan Tadic”, aldus Driessen, die bijval krijgt van zijn collega.

“Wie het kind van de rekening gaat worden? Dat zou wel eens Berghuis kunnen worden, samen met Klaassen”, concludeert Verweij. “Of misschien ook wel weer Kenneth Taylor. Ik denk dat Schreuder op links toch altijd wel zal kiezen voor Bergwijn en dat Brobbey in de spits staat. Op rechts is Antony natuurlijk onomstreden, dus dan denk ik dat Tadic op de nummer 10-positie komt te staan. Dan heb je nog maar twee posities in te vullen, waarvan er één normaal gesproken voor Álvarez is.”