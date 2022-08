John Heitinga laat Francisco Conceição officieel debuteren bij Jong Ajax

Maandag, 8 augustus 2022 om 19:16 • Wessel Antes • Laatste update: 19:30

Francisco Conceição maakt maandagavond om 20.00 uur zijn officiële debuut voor Ajax in het beloftenelftal tijdens de thuiswedstrijd tegen Telstar. Hoewel Conceição in de duels tegen PSV (3-5 nederlaag) en Fortuna Sittard (3-2 winst) al op de bank zat, kwam de Portugees nog niet binnen de lijnen. John Heitinga kiest maandagavond wel voor hem in zijn basiselftal op Sportpark De Toekomst.

Jong Ajax start maandagavond met debutant Sten Kremers onder de lat. Op rechtsback begint Heitinga met Tristan Gooijer, die tijdens de voorbereiding een goede indruk achterliet bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Donny Warmerdam en Kik Pierie vormen het centrale duo, terwijl Youri Baas de linkerflank verdedigt. Op het middenveld kiest Heitinga voor Youri Regeer en Kian Fitz-Jim als controleurs en zal Kristian Hlynsson de meest aanvallende man zijn.

In de voorhoede wordt Conceição vergezeld door Christian Rasmussen en Sontje Hanssen. Beide aanvallers maakten tijdens de voorbereiding deel uit van de selectie van Alfred Schreuders. Opvallend genoeg is Naci Ünüvar niet van de partij maandagavond. Nadat hij afgelopen zaterdag ontbrak bij de wedstrijdselectie in Sittard, zit hij nu ook niet bij de wedstrijdselectie van het beloftenelftal van de Amsterdammers. Op de bank beschikt Heitinga wel over de talentvolle Amourricho van Axel Dongen.

Opstelling Jong Ajax: Kremers; Gooijer, Warmerdam, Pierie, Baas; Regeer, Fitz-Jim, Hlynsson; Conceição, Rasmussen, Hansen

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver, Apau, Bensabouh, Oude Kotte, Mulder; Ainsalu, Overtoom, Najah; Blommestijn, Plet