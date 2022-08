Verweij: ‘Ik zou het asociaal en hypocriet vinden van Edwin van der Sar’

Maandag, 8 augustus 2022

Mike Verweij zou het 'een beetje asociaal' en ook 'hypocriet' vinden als Ajax Mohamed Ihattaren laat vallen. De journalist van De Telegraaf roept met name algemeen directeur Edwin van der Sar op om een nieuwe poging te wagen om de twintigjarige middenvelder uit het slop te trekken. "Als je hem laat vallen weet je dat het einde carrière is, en ik zou dat echt niet bij Ajax vinden passen", aldus Verweij in de podcast Kick-off van zijn krant.

Ihattaren bevindt zich andermaal in een uiterst moeilijke fase van zijn voetballoopbaan. Volgens informatie van John van den Heuvel, collega van Verweij, onderhoudt Ihattaren rechtstreeks contact met verdachten uit het Marengo-proces, waarin ook Ridouan Taghi verdachte is. "Die jongen heeft waarschijnlijk hele domme dingen aan, schuurt tegen zware criminaliteit aan, alleen er wordt elke keer bij gezegd: hem valt niet zoveel te verwijten, hij is zelf geen crimineel", benadrukt Verweij. "Ik denk dat Ajax toch nog een ultieme poging moet wagen, om die jongen te redden voor het voetbal."

Valentijn Driessen, vaste gast in de podcast, is het 'helemaal eens' met Verweij. "Alleen als ik de signalen vanuit Ajax richting die jongen hoor, dan denk dat Ajax op het standpunt staat: 'Wij willen niet langer geassocieerd worden met mensen die banden hebben met het criminele milieu.' Ajax heeft natuurlijk een merk te beschermen. Daar zitten de directie en RvC ook voor, dan is Mo Ihattaren is een eenling, die slachtofferen ze op het moment dat het merk in gevaar komt. Ze hebben al Quincy Promes gehad, die ook continu met Ajax wordt geassocieerd, ondanks dat hij al lang naar Spartak Moskou is. Ajax wordt er toch weer continu mee geconfronteerd."

Juist om die reden vindt Verweij dat Ajax Ihattaren moet helpen. "Ik zou het ontzettend hypocriet van Edwin van der Sar en ook de commissarissen vinden als Ihattaren geslachtofferd wordt, omdat hij gewoon geen crimineel is. Bij Promes waren de signalen en bewijzen zo duidelijk aanwezig... Er zijn zelfs telefoongesprekken boven tafel gekomen waaruit gewoon blijkt dat hij gestoken heeft. Dan denk ik: dat laat je dan passeren, en dan een jonge jongen laten vallen als een baksteen? Dat zou ik echt heel slecht vinden van Edwin van der Sar en de commissarissen."

"Wat is dan het verschil met Quincy Promes?", vervolgt Verweij. "Erik ten Hag heeft zelfs gezegd: 'Hij is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.' En Ihattaren is natuurlijk ook gewoon onschuldig, hij is geen crimineel. Dat hij hele verkeerde vrienden heeft, dat blijkt wel als je de stukken van John van den Heuvel leest. Waag nog een poging: zet hem in een hotel waar hij zich alleen kan focussen op voetbal, neem hem als trainer in huis, weet je, doe iets. Het kan een parel zijn voor het Nederlandse voetbal." Ajax huurt Ihattaren tot eind 2022 van Juventus en heeft een optie tot koop van twee miljoen euro.