Senesi laat Feyenoord officieel achter zich en trekt naar Engeland

Maandag, 8 augustus 2022 om 17:56 • Wessel Antes • Laatste update: 18:37

Marcos Senesi speelt de komende vier seizoenen voor Bournemouth. De Argentijnse verdediger is officieel gepresenteerd door de Premier League-promovendus, die tenminste vijftien miljoen euro naar Feyenoord overmaakt voor de diensten van de linkspoot. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen. Het vertrek van Senesi betekent opnieuw een groot verlies voor de Rotterdamse club.

Vorige week sijpelde de interesse van Bournemouth en ook West Ham United voor Senesi door. De Argentijnse verdediger hakte zelf snel de knoop door en wilde voor the Cherries uitkomen, waarna hij een persoonlijk akkoord bereikte met de naar de Premier League gepromoveerde club. Daarna was het aan Feyenoord en Bournemouth om eruit te komen en dat is nu dus gelukt. Naar verluidt ontvangt de Rotterdamse club tenminste vijftien miljoen euro voor de mandekker.

We're gonna miss you, Marcos. ?? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 8, 2022

Feyenoord bereidde zich in de afgelopen weken al voor op een vertrek van Senesi door Jacob Rasmussen aan te trekken. Toch gaat Feyenoord na het definitieve vertrek van de Argentijn wederom de transfermarkt op voor een linksbenige centrale verdediger. De naam van Dávid Hancko viel de afgelopen weken vaak rondom de Rotterdamse club en 1908.nl gaat ervan uit dat Feyenoord nu opnieuw concreet zal worden voor de Slowaakse stopper van Sparta Praag.

Senesi had in Rotterdam nog een contract tot medio 2023. Naar verluidt had Feyenoord een eenzijdige optie om daar een jaar aan vast te plakken, maar kozen de Rotterdammers er bewust voor om dat niet te doen. De clubleiding hield er al rekening mee dat Senesi niet meer in Rotterdam te houden was en wilde met de Argentijn meedenken. Hij kwam in de zomer van 2019 nog voor zeven miljoen euro over van het Argentijnse San Lorenzo en die club pikt nu ook nog een graantje mee van deze transfer. Naar verluidt moet Feyenoord tien procent van de winst op Senesi overmaken naar Argentinië.

Senesi reageert via de clubwebsite op zijn vertrek bij Feyenoord. "Afscheid nemen van Feyenoord doet me veel. Feyenoord was mijn eerste club in Europa en ik heb mij altijd erg thuis gevoeld in Rotterdam. Ik heb met de club en de supporters een mooie weg afgelegd en indrukwekkende tijden beleefd. Niet in de laatste plaats door onze prestaties in Europa vorig seizoen. Met dat doel ben ik drie jaar geleden ook naar Rotterdam gekomen en ik ben nog altijd heel blij met die keuze. Spelen bij Feyenoord heeft een boost gegeven aan mijn ontwikkeling en mijn leven enorm verrijkt. Ik ben iedereen bij deze club en de trouwe aanhang dan ook heel erg dankbaar."