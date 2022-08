Ajax ziet doelpuntenmaker uit voorbereiding transfervrij naar Italië vertrekken

Maandag, 8 augustus 2022 om 17:49 • Wessel Antes

Jay Enem zet zijn carrière voort bij Venezia FC in de Serie B, zo laat Ajax Showtime weten. Enem zou in eerste instantie zonder contract bij Jong Ajax aansluiten, maar had nu de mogelijkheid om een meerjarig contract in Venetië te tekenen. De negentienjarige spits sluit spoedig aan bij het eerste elftal van de Italiaanse club, die in het afgelopen seizoen degradeerde uit de Serie A.

De Amsterdammers ontvangen nog wel een opleidingsvergoeding voor Enem, maar krijgen geen transfersom aangezien hij niet onder contract stond. Enem speelde sinds juli 2016 voor Ajax, dat hem destijds overnam van AZ. Vorig seizoen debuteerde de spits bij het beloftenelftal van de Amsterdammers als profvoetballer. In de wedstrijden tegen FC Dordrecht (3-3) en FC Volendam (1-3 nederlaag) kwam Enem als invaller in de ploeg. In totaal speelde hij elf minuten voor Jong Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gedurende de voorbereiding op het huidige seizoen maakte Enem nog deel uit van de selectie van Alfred Schreuder. De fysiek sterke spits was zelfs trefzeker in het oefenduel tegen Lokomotiva Zagreb (3-0 winst). Vier minuten voor tijd kon Enem de bal intikken na een voorzet van Ar’jany Martha. Enem had de afgelopen jaren vaak last van langdurig blessureleed. De Nederlander met Nigeriaanse roots hoopt dat in Venetië definitief achter zich te laten.

Bij Venezia wordt Enem onder anderen ploeggenoot van Ridgeciano Haps, die sinds vorige zomer onder contract staat bij de Italiaanse club. Haps werd voor vijfhonderdduizend euro overgenomen van Feyenoord. Met Dennis Johnsen en Andrija Novakovich heeft de club ook twee aanvallers in de gelederen met een verleden in de Eredivisie. Aanstaande zondag start Venezia het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Genoa, waar voormalig AZ’er Albert Gudmundsson onder contract staat.