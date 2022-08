Oud-international Mendes da Silva wordt twee weken langer vastgehouden

Maandag, 8 augustus 2022 om 17:19

David Mendes da Silva blijft veertien dagen langer vast zitten. Dat meldt De Telegraaf. De voormalig middenvelder werd afgelopen donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel, de illegale invoer daarvan en witwassen. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft nu besloten dat hij voorlopig vast blijft zitten.

Mendes da Silva werd donderdag op zijn verjaardagsfeest aangehouden, aangezien de recherche dacht dat de voormalig voetballer op de hoogte was van het onderzoek naar zijn persoon en mogelijk naar het buitenland wilde vluchten. Het openbaar ministerie in Rotterdam, dat eerder niets over de zaak wilde zeggen, heeft tegenover De Telegraaf te kennen gegeven dat de gewezen controleur van onder meer AZ en Ajax inderdaad betrokken is en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Er werd door de recherche een groot onderzoek gedaan naar grootschalige cocaïnehandel in Nederland, waarbij duizenden kilo's via de haven van Rotterdam het land binnengesmokkeld werden. In dat onderzoek kwam de naam van Mendes da Silva naar voren. De zevenvoudig international viel extra op bij de politie toen hij in de laatste weken grote geldbedragen opnam, vermoedelijk om daarmee een vlucht naar het buitenland voor te bereiden. Maandag wordt Mendes da Silva voorgeleid en als hij schuldig wordt bevonden, wacht hem een jarenlange gevangenisstraf.

Mendes da Silva debuteerde in het Nederlandse betaalde voetbal bij Sparta Rotterdam en speelde later ook voor Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos. In 2017 sloot hij zijn actieve loopbaan af bij Sparta, waar het voor de middenvelder ooit allemaal was begonnen. Mendes da Silva werd landskampioen met AZ en Salzburg en pakte met de Alkmaarders ook een Johan Cruijff Schaal. Daarnaast kwam hij tot zeven interlands voor Oranje onder bondscoach Marco van Basten.