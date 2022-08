Leipzig haalt na Werner tweede spits binnen en verslaat Manchester United

Maandag, 8 augustus 2022 om 17:09 • Wessel Antes • Laatste update: 17:35

RB Leipzig haalt na Timo Werner met Benjamin Sesko een tweede spits voor de toekomst, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagmiddag. Sesko wordt deze zomer gekocht, maar zal pas in de zomer van 2023 naar Die Roten Bullen komen. RB Salzburg wilde absoluut niet meewerken aan een vertrek van de negentienjarige Sloveen in deze transferzomer. Sesko zal zodoende vanaf medio 2023 vijf seizoenen onder contract staan bij Leipzig.

De negentienjarige Sloveen werd de afgelopen maanden hevig in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, maar voelt toch meer voor een toekomstige overstap naar Oost-Duitsland. Sesko stond al voor de komst van Erik Ten Hag hoog op het lijstje bij the Red Devils, die definitief mis lijken te grijpen. Bij Leipzig denkt men dat Sesko zich in de Bundesliga net zo kan ontwikkelen als Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund heeft gedaan. Romano verwacht dat de transfer dinsdag publiekelijk gecommuniceerd zal worden.

De boomlange Sesko maakte in januari 2021 zijn debuut voor RB Salzburg. Sindsdien was hij in 41 officiële duels voor de Oostenrijkse club goed voor dertien doelpunten. Daarnaast speelde hij dertien interlands voor Slovenië, waarin hij twee keer scoorde. Vorige maand was Sesko nog trefzeker in het oefenduel tussen RB Salzburg en Ajax: in de zeventigste minuut maakte hij de 2-3. Dat was ook direct de eindstand. Het is nog niet bekend wat Leipzig voor Sesko zal betalen, maar de afgelopen dagen werd er in verschillende media gesproken over een bedrag van twintig miljoen euro.

Zondag meldde Romano al dat Werner dit seizoen terugkeert bij Leipzig. De Duitse spits zal definitief worden overgenomen van Chelsea, waar hij nooit zijn stempel heeft kunnen drukken. De Londenaren namen Werner in juli 2020 voor 53 miljoen euro over en sindsdien scoorde hij in Engeland slechts 23 goals in 89 officiële wedstrijden. Werner speelde tussen 2016 en 2020 al voor Leipzig en wist in 156 officiële wedstrijden negentig keer te scoren. Daarnaast gaf de inmiddels 26-jarige spits veertig assists. Net als bij de inkomende transfer van Sesko moet nog blijken wat Leipzig voor de spits zal betalen.