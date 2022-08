Hugo Borst slaat weer terug naar Pasveer en spaart ook Alfred Schreuder niet

Maandag, 8 augustus 2022 om 15:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:52

Hugo Borst is in zijn column voor het Algemeen Dagblad kritisch op Ajax en trainer Alfred Schreuder. Zo schrijft Borst het onbegrijpelijk te vinden dat doelman Jay Gorter alweer op de bank moest plaatsnemen na zijn ongelukkige wedstrijd in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

"Onbegrijpelijk: Schreuder die al na één mislukte wedstrijd zijn jonge doelman offert", stelt de columnist. "Zo maakt-ie Gorter kapot (O ironie, de 1-0 van Gladon – Gorters vervanger oogde stijfjes – was houdbaar)." Met dat laatste reageert Borst, zonder zijn naam te noemen, op Remko Pasveer. Die was vorige week het lijdend voorwerp van de column van Borst en de keeper reageerde daar fel op door te zeggen dat hij geen respect had 'voor dat soort mensen'. Borst slaat in zijn column dus nog een keer terug.

Ook denkt de opiniemaker dat Schreuder zich te veel door sentiment laat leiden. "Wat ik een klein beetje begrijp, maar toch niet helemaal: waarom wissel je valse spits Tadic niet in de rust? Krediet? Dat is sentiment en krediet berust op het verleden. We zijn met profvoetbal bezig. Het niveau van de speler in kwestie is hoog, maar niet zo hoog als anderhalf jaar geleden. Aan zijn schitterend afgetrainde lichaam hangen bruine blaadjes. Dat de herfst is aangebroken, moet je als trainer durven zeggen."

"In plaats daarvan stelt Schreuder zich kwetsbaar op", vervolgt Borst. "Hijzelf had het verkeerd gezien. Hij had moeten starten met een echte nummer 9. 'Ik leer hier ook van. Een trainer moet in de spiegel kijken' Je kwetsbaar opstellen? Dat is zagen aan je eigen stoelpoten, man. Ik wens Alfred Schreuder sterkte met keiharde beslissingen nemen. Het is moeilijk om een paradepaard te zeggen dat een veilige, droge plek in de stal niet meer vanzelfsprekend is. Maar het moet! Of doorselecteren. Het moet!"

Schreuder gaf gisteren bij ESPN aan geen uitgesproken nummer één te hebben. Toch lijkt het erop dat Gorter voorlopig niet op speelminuten in het eerste hoeft te rekenen. "Ik hoef die keuze nu niet te maken. Duidelijkheid? Die heeft Remko niet zo nodig, hoor. Maar nee, ik denk niet dat Jay volgende week ineens weer keept. Maar als Remko geblesseerd raakt, dan mag Jay het weer laten zien." Ajax heeft ook de beschikking over Maarten Stekelenburg, al is de Haarlemmer nog herstellende van een blessure.

Ajax begon de Eredivisie op zaterdag met een 2-3 overwinning op Fortuna Sittard. Paul Gladon zette de Limburgers op voorsprong, maar de Amsterdammers stelden orde op zaken via Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Brian Brobbey. Een schitterende vrije trap van Fortuna-debutant Burak Yilmaz bracht de spanning nog even terug, al gingen de drie punten uiteindelijk mee naar Amsterdam. Ajax neemt het aanstaande zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen FC Groningen.