PSV krijgt wel hulp van de KNVB als het van AS Monaco weet te winnen

Maandag, 8 augustus 2022 om 14:44 • Guy Habets • Laatste update: 14:49

De KNVB schiet PSV te hulp als de Eindhovense club de play-offs van de Champions League bereikt. Dat hebben de Brabanders laten weten. Als AS Monaco dinsdagavond verslagen wordt, zal PSV op zaterdag 20 augustus niet hoeven te spelen. Op die manier heeft de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij meer tijd om zich voor te bereiden op de terugwedstrijd in de play-offs.

Mocht PSV dinsdagavond af weten te rekenen met Monaco, dan gaat het in de play-offs om een plekje in de groepsfase van de Champions League spelen. Daarin is het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst of Union Saint-Gilloise, dat de heenwedstrijd met 2-0 won, de tegenstander. De terugwedstrijd van dat tweeluik zou dan in de week van maandag 22 augustus worden gespeeld en dus heeft de KNVB besloten om PSV te hulp te schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De thuiswedstrijd tegen FC Volendam van zaterdag 20 augustus wordt verplaatst als PSV erin slaagt om de play-offs te halen. Dat duel zal dan op woensdag 31 augustus worden gespeeld, tussen twee andere Eredivisie-wedstrijden in. Dat is goed nieuws voor de Brabantse club, dat eerder nog nul op rekest kreeg vanuit Zeist. Het verplaatsen van de strijd om de Johan Cruijff Schaal, om meer voorbereidingstijd te krijgen voor de heenwedstrijd in en tegen Monaco, bleek namelijk niet mogelijk.

Dinsdagavond gaat PSV proberen om de laatste voorronde van de Champions League te halen. Er wordt om 20.30 uur afgetrapt in het Philips Stadion en dan is iedere overwinning genoeg voor de mannen van Van Nistelrooij om door te gaan. In het ministaatje werd er met 1-1 gelijkgespeeld door goals van Joey Veerman en Axel Disasi.