Uniboost: PSV wint van AS Monaco! 50x je inzet! Max inzet €1, €50 winst!

Maandag, 8 augustus 2022 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:49

Dinsdagavond nemen PSV en AS Monaco het tegen elkaar op in de return van de derde voorronde van de Champions League. In Monaco eindigde de heenwedstrijd in een 1-1 gelijkspel, waardoor in Eindhoven nog van alles mogelijk is. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij! De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de return tussen de Eindhovenaren en de Monegasken.

PSV kon zaterdagavond tegen FC Emmen (4-1 winst) vier spelers sparen. Guus Til, Ibrahim Sangaré, Phillipp Mwene en Ismael Saibari begonnen op de bank in het Philips Stadion. Al na achttien minuten zette Johan Bakayoko PSV op voorsprong tegen de Emmenaren. Daarna stelde de Brabantse club al voor rust de overwinning veilig, door een eigen goal van Maikel Kieftenbeld en een doelpunt van Cody Gakpo. In de rust kon Van Nistelrooij daardoor Veerman en Philipp Max naar de kant halen. Na rust maakte Gakpo al snel de vierde treffers, waarna ook hij en Armando Obispo ruim na een uur hun rust mochten pakken.

Philippe Clement spaarde maar liefst zes basisspelers in het Ligue 1-duel van Monaco uit bij RC Strasbourg (1-2 winst). Achterin kreeg rechtsback Vanderson rust, terwijl op het middenveld Eliot Matazo en Aleksandr Golovin niet in de basis begonnen. Clement koos er daarnaast voor om drie aanvallend ingestelde spelers aan de kant te houden. Sterspeler Wissam Ben Yedder, Kevin Volland en Takumi Minamino kregen rust. Monaco kwam na rust op een comfortabele 0-2 voorsprong dankzij treffers van Krépin Diatta en Sofiane Diop, waarna Habib Diallo de aansluitingstreffer maakte. In blessuretijd werd een tweede treffer van Diallo afgekeurd, waardoor Clement en zijn elftal met de schrik vrijkwamen.

Dinsdag trappen de Eindhovenaren en de Monegasken om 20.30 uur af in het Philips Stadion. Beide clubs hebben een ervaren goaltjesdief in huis. De 31-jarige Luuk de Jong speelde bijna twaalf jaar geleden zijn eerste Champions League-duel als speler van FC Twente. In 32 officiële wedstrijden in het miljoenenbal maakte De Jong negen doelpunten. De 31-jarige Wissam Ben Yedder speelde slechts veertien officiële wedstrijden in de Champions League, maar liet daarin wel een zeer goed moyenne noteren. De Fransman maakte tot dusver tien treffer in de competitie in zijn tijd bij Sevilla.

Speciaal voor de Champions League

