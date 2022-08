Fabrizio Romano en het AD spreken elkaar tegen over transfer van Aursnes

Maandag, 8 augustus 2022 om 14:01 • Guy Habets • Laatste update: 14:31

Fredrik Aursnes tekent deze week nog bij Benfica. Dat zegt transferexpert Fabrizio Romano, die daarmee eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad tegenspreekt. Journalist Mikos Gouka zei namelijk dat het zomaar zou kunnen dat Aursnes vanwege het aanstaande vertrek van Marcos Senesi naar Bournemouth helemaal niet weg mag.

Romano meldt maandagmiddag dat Benfica klaar is om deze week een klap op de onderhandelingen met Feyenoord te geven en een akkoord te bereiken over de transfer van Aursnes. De middenvelder wordt al weken gelinkt aan de Portugese topclub en de gesprekken over zijn marktwaarde zijn al een tijdje gaande, maar de transferexpert voorziet dat daar spoedig een einde aan zal komen. Er wordt alleen nog over details gesproken tussen de clubs. Aursnes is al een tijdje persoonlijk akkoord met Benfica.

Die berichtgeving staat haaks op de woorden van Gouka, die opving dat Feyenoord na het vertrek van Senesi twijfelde of het ook Aursnes nog wel wilde verkopen. "Misschien was dit wel genoeg om financieel helemaal in orde te zijn en besluiten ze nu om helemaal niet meer te verkopen. Slot heeft nu het idee dat Aursnes ook speelt tegen Heerenveen (volgend weekend, red.) en Benfica heeft nog steeds niet neergelegd wat Feyenoord wil zien. Inmiddels is Senesi verkocht en misschien moet er nu nog wel wat bovenop. Dan wordt het misschien moeilijk voor Benfica en is er een kans dat Aursnes bij Feyenoord blijft."

Aursnes was het koopje van technisch directeur Frank Arnesen tijdens de vorige zomerse transferwindow van Feyenoord. De Rotterdammers betaalden slechts vijf ton aan het Noorse Molde. De 26-jarige middenvelder groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot een van de belangrijkste spelers in het elftal van Arne Slot. Verder kwam Aursnes nog meer in beeld bij de nationale ploeg van Noorwegen. In zijn eerste seizoen speelde hij 47 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf.