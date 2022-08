Unibet: een odd van 3.75 voor het alsnog doorgaan van Rangers!

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:32

Het Rangers van manager Giovanni van Bronckhorst neemt het dinsdag in de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op tegen Royale Union Saint-Gilloise. De Belgische club wist de eerste ontmoeting van een week geleden knap met 2-0 te winnen. Weet Rangers ondanks de achterstand de Champions League-droom levend te houden? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit duel.

De eerste Europese wedstrijd van Union in maar liefst 58 jaar tijd was een daverend succes vorige week. Ondanks een nerveuze start op eigen veld werd de verliezend Europa League-finalist uit Schotland met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd. Teddy Teuma tekende halverwege de eerste helft voor de openingstreffer van Union. Dante Vanzeir scoorde een kwartier voor tijd vanaf de strafschopstip, waardoor met een riante uitgangspositie aan het returnduel op Ibrox wordt begonnen.

De nederlaag op Belgische bodem werkte voor Rangers niet door in de Schotse competitie. De formatie van Van Bronckhorst was zaterdag op het eigen Ibrox met 2-0 te sterk voor Kilmarnock. The Gers moesten op stoom komen, maar door doelpunten van Antonio Colak en Alfredo Morelos na rust werden de drie punten in de wacht gesleept. De generale van Union verliep dit weekeinde een stuk slechter. Een slechte dag op bezoek bij KV Mechelen had een gevoelige 3-0 nederlaag als gevolg.

Bij Union zullen alle ogen wederom gericht zijn op Vanzeir, die Rangers vorige week al scorend pijn deed. Vorig seizoen kwam de topschutter tot maar liefst 35 doelpunten en tien assists in 26 wedstrijden, waardoor Rangers gewaarschuwd is. Bij de Schotse grootmacht wordt voor het maken van doelpunten voornamelijk gekeken naar Kroatisch international Colak, die deze zomer neerstreek op Ibrox. De winnaar van het tweeluik staat in de play-offs tegenover PSV of AS Monaco. Beide clubs hielden elkaar vorige week in bedwang: 1-1.

