Jean-Paul Boëtius gaat wederom het avontuur aan in de Bundesliga

Maandag, 8 augustus 2022 om 14:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:21

Jean-Paul Boëtius vervolgt zijn carrière bij Hertha BSC. Eind juli berichtte 1908.nl al over de interesse van de club uit Berlijn, dat nu dus definitief toeslaat. Boëtius trainde enige tijd mee bij Feyenoord, maar van een dienstverband bij zijn voormalig werkgever komt het voorlopig dus niet.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt maandag op Twitter dat Boëtius samen met zaakwaarnemer Mohamed Sinouh inmiddels in Berlijn is gearriveerd. De middenvelder annex aanvaller is inmiddels tot een volledig akkoord gekomen met Hertha. De verwachting is dat de nummer zestien van het afgelopen Bundesliga-seizoen de transfer snel wereldkundig maakt. Hertha overleefde de play-offs om degradatie ternauwernood. Het eerste duel met Hamburger SV ging met 0-1 verloren, maar in Hamburg maakte het de nederlaag alsnog goed (0-2).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Boëtius kwam bij FSV Mainz al eerder uit op het hoogste Duitse niveau. In 2018 liet de geboren Rotterdammer De Kuip achter zich, wat Feyenoord drieënhalf miljoen euro opleverde. In Mainz was de van origine buitenspeler lange tijd een sterkhouder. Wat opviel was dat Boëtius in Duitsland onder trainer Bartosch Gaul veel als aanvallende middenvelder werd gebruikt. In 120 wedstrijden kwam hij uiteindelijk tot elf doelpunten en twintig assists.

Bij Hertha zal Boëtius de assists proberen te geven op spitsen als Krzysztof Piatek, die is teruggekeerd van zijn huurperiode bij Fiorentina, en Stevan Jovetic. Ook kwam Wilfried Kanga voor vier miljoen euro over van het Zwitserse Young Boys. Mocht Boëtius op het middenveld komen te staan, zal hij concurrentie hebben van spelers als Kevin-Prince Boateng, Suat Serdar en Ivan Sunjic. Hertha verloor zaterdag op pijnlijke wijze de stadsderby van Union Berlin: 3-1. Voor het team van trainer Sandro Schwarz wacht komende zaterdag het treffen met Eintracht Frankfurt, dat na de 1-6 nederlaag tegen Bayern München ook wat goed te maken heeft.