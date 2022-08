Transferplannen van Erik ten Hag worden met ongeloof ontvangen in Engeland

Maandag, 8 augustus 2022 om 13:34 • Guy Habets • Laatste update: 14:30

De interesse van Manchester United en trainer Erik ten Hag in Marko Arnautovic is in Engeland met hoongelach ontvangen. Gary Neville en Micah Richards, analisten van Sky Sports, reageerden vol ongeloof toen ze hoorden dat United een eerste bod van ongeveer tien miljoen euro had uitgebracht op de Oostenrijkse aanvaller.

Neville werd na het treffen tussen The Mancunians en Brighton & Hove Albion op Old Trafford, dat door de gasten verrassend met 1-2 werd gewonnen, geconfronteerd met de interesse van United en Ten Hag in Arnautovic. De Engelse analist zuchtte. "Ik heb overal een mening over, behalve over de komst van Arnautovic naar Man United. Daar zeg ik niks over. Het is wanhopig, een patroon. Het gebeurt keer op keer en ik word er niet eens meer boos door. Ik ga hier niet op reageren."

Richards nam die moeite wel. De voormalig verdediger van Manchester City kan zich voorstellen dat collega Neville klaar is met de transferactiviteiten van de rode club uit Manchester en vindt dat de interesse in Arnautovic niet bij een Engelse topclub past. "Wat is er gebeurd met Manchester United? Serieus? Ik ben niet van plan om ze weer helemaal neer te halen. Arnautovic was ooit een goede speler, maar nu is hij 33 jaar oud en speelt hij in Italië."

Manchester United zou een bod van negen miljoen euro hebben uitgebracht, exclusief één à twee miljoen aan bonussen. Engelse media melden dat nog niet duidelijk is hoe Bologna daarop heeft gereageerd, maar volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio is het bod afgewezen. Mogelijk keert Manchester United terug met een hoger bod, aangezien Erik ten Hag de 33-jarige Oostenrijker graag wil hebben. Arnautovic werkte eerder met Ten Hag samen tussen 2007 en 2009. Destijds was de Tukker actief als assistent-trainer van Steve McClaren bij FC Twente.