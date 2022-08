Mark van Bommel overtuigt Belgische media na foutloze start met Antwerp

Maandag, 8 augustus 2022 om 13:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:15

Mark van Bommel is op uitstekende wijze begonnen aan zijn avontuur bij Royal Antwerp. De Nederlandse trainer is sinds dit seizoen nieuw bij de Belgische topclub en kan rekenen op lovende kritieken. Zo wordt hij geprezen om het creëren van een herkenbare identiteit binnen zijn team, en worden beslissingen omtrent posities van sterspelers als logisch ervaren.

De voormalig middenvelder is met negen punten uit drie wedstrijden uitstekend begonnen aan de Pro League. Achtereenvolgens werden KV Mechelen (0-2), Zulte Waregem (1-0) en OH Leuven (4-2) verslagen. Tussendoor werd FC Drita, dat het Feyenoord vorig seizoen nog moeilijk maakte, uitgeschakeld in de voorronde van de Conference League (0-0, 0-2). Bovendien heeft Antwerp de eerste confrontatie met Lillestrøm SK op Noorse bodem met 1-3 gewonnen, waardoor het bereiken van de groepsfase van dat toernooi dichterbij is gekomen.

Met zeven doelpunten voor en twee treffers tegen staat de ploeg nu al vijf punten los van regerend landskampioen Club Brugge. Van Bommel wordt geprezen dat hij zo snel een identiteit heeft meegegeven aan zijn nieuwe ploeg. "Het is toch opvallend hoe coach Mark van Bommel in geen tijd duidelijkheid heeft gebracht in het spel van Antwerp", analyseert Sporza-journalist Peter Vandenbempt. "Ze voetballen herkenbaar en dat is vorig jaar onder Brian Priske toch het hele seizoen een probleem geweest. "Waar staat Antwerp voor?", vroegen we ons altijd af."

Van Bommel heeft de beschikking over sterkhouders als Toby Alderweireld en Radja Nainggolan en wordt door Vandenbempt geprezen dat hij zijn sterspelers op de juiste manier inzet. "Het middenveld is in balans met een heel sterke Alhassan Yusuf en Toby Alderweireld brengt achterin toch wat van hem werd verwacht: stabiliteit en ervaring. Er waren ook sterke individuele prestaties, zoals van aanvaller Michael Frey. Die was toch gedoemd om invaller te zijn na de topaankoop van Vincent Janssen, maar de Zwitser blijft onverstoorbaar werken, en scoren. Nainggolan had aangegeven dat de nummer 10 zijn beste positie is en Van Bommel gehoorzaamt. Niet meer switchen rendeert."

Donderdag speelt Antwerp het returnduel met Lillestrøm SK. Als die horde wordt overleefd, treft Antwerp in de play-offs van de Conference League hoogstwaarschijnlijk Istanbul Basaksehir. De Turken wonnen hun eerste wedstrijd, net als Antwerp, met 1-3. In IJsland was de formatie van trainer Erdinç Sözer, mede door een doelpunt van voormalig Go Ahead Eagles-speler Deniz Türüç, te sterk voor Breidablik.