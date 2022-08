‘Barcelona onderzoekt contract van Frenkie en dreigt nu met juridische stappen’

Barcelona dreigt met juridische stappen om het contract van Frenkie de Jong ongeldig te kunnen laten verklaren. Dat wordt gemeld door The Athletic. De club zou op 15 juli aan de spelmaker hebben laten weten dat het laatste contract dat hij tekende, in oktober 2020, nooit getekend had mogen worden. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door 'criminele acties' van het vorige bestuur en dus denkt Barça dat het de huidige verbintenis van De Jong kan annuleren.

Barcelona is van plan om het huidige contract te verscheuren en De Jong weer op zijn vorige contract, dat dus geldig was tot en met 19 oktober 2020, te laten spelen. Dat zou betekenen dat de voormalig Ajacied tegen een minder hoog salaris vast komt te liggen en daar is het de Catalaanse club allemaal om te doen. De Jong is de bestbetaalde speler bij de club en los Azulgrana doet er alles aan om minder uit te hoeven geven aan spelerssalarissen, om zo de nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven voor LaLiga.

De club denkt dat het een goede zaak heeft, aangezien ze stellen dat de voorwaarden van het huidige contract niet op juiste wijze tot stand zijn gekomen. Het vorige bestuur van Barcelona zou 'crimineel' gehandeld hebben, zo stelt huidige voorzitter Joan Laporta, en dat maakt dat hij juridische stappen zou kunnen en willen ondernemen tegen degenen die bij het tekenen van de verbintenis betrokken waren. Het is niet helemaal duidelijk wie daarmee bedoeld worden en of De Jong dan ook een partij zou zijn.

De boodschap van Barcelona aan de Oranje-international betekent een nieuw hoofdstuk in de soap die al maanden gaande is. De Catalanen willen ruimte creëren in de salarishuishouding om nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven voor LaLiga en hoopten De Jong eerst te kunnen slijten aan Manchester United. Toen de speler zelf dat afwees, werd hem gevraagd om salaris in te leveren. Ook dat weigerde De Jong. Nu wordt hij dus op juridisch vlak voor het blok gezet door Barcelona.