‘Barcelona en Lionel Messi zijn al maanden in gesprek over een terugkeer’

Maandag, 8 augustus 2022 om 12:10 • Guy Habets

Lionel Messi en Barcelona zijn in gesprek over een hernieuwde samenwerking. Met dat nieuws pakt het Catalaanse televisiestation TV3 uit. De Argentijn zou enkele maanden geleden al met zijn oude club in contact zijn gekomen om een terugkeer in de zomer van 2023 te bespreken. Barcelona en voorzitter Joan Laporta hopen dat een comeback inderdaad te realiseren valt, om zo de 'schande' van het vertrek van Messi in 2021 uit te wissen.

Toen moest de Argentijnse ster vanwege financiële problemen in Camp Nou vertrekken en nam hij in tranen afscheid van zijn Barcelona. Twee jaar later kan het dus wellicht van een comeback gaan komen, aangezien het contract van Messi bij Paris Saint-Germain in de zomer van 2023 afloopt. TV3 schrijft dat de 35-jarige aanvaller nog steeds verliefd is op Barcelona en geen wrok koestert vanwege zijn vertrek. Sterker nog: Messi droomt ervan om zijn actieve loopbaan in Camp Nou af te sluiten.

Eerder leek het er nog op dat de meervoudig Ballon d'Or-winnaar af wilde bouwen in de Major League Soccer, maar die plannen heeft Messi naar verluidt laten varen. Een terugkeer naar Barcelona is het enige dat hij nog op de planning heeft staan en dat klinkt los Azulgrana als muziek in de oren. Laporta en trainer Xavi zeiden eerder al dat ze graag zouden zien dat Messi terugkeerde en daarnaast krijgt de Catalaanse club op die manier ook de kans om een eerder gemaakte afspraak met de clubtopscorer aller tijden goed te maken.

Messi moest in de coronacrisis namelijk salaris inleveren en als hij een contract voor twee jaar zou tekenen bij Barcelona, heeft de club de kans om het destijds ingehouden geld alsnog terug te betalen. Een hernieuwde samenwerking lijkt dus voor beide partijen gunstig. Bij Paris Saint-Germain heeft de Argentijnse ster nog niet zijn absolute topniveau kunnen zien, hoewel hij afgelopen weekend middels een fenomenale omhaal scoorde. In het hele vorige seizoen kwam Messi echter 'maar' tot zes competitietreffers.