NEC sluit Cillessen na twaalf jaar weer terug in de armen: ‘Hij is thuis’

Maandag, 8 augustus 2022 om 10:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:13

Jasper Cillessen keert definitief terug bij NEC. De 63-voudig international komt over van Valencia en tekende donderdag een contract van drie seizoenen in De Goffert. De Nijmegenaren betalen naar verluidt ongeveer één miljoen euro voor de 33-jarige doelman. "Jasper Cillessen is thuis", zo valt er op de clubsite van NEC te lezen.

“Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn”, vertelt Cillessen in een eerste reactie. “De afgelopen tien jaar heb ik prachtige avonturen beleefd en om dan nu terug te keren in Nijmegen is voor mij de kers op de taart. Maar ik ben nog niet klaar. NEC is bezig aan een mooi project en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Met mijn ervaring denk en hoop ik iets toe te kunnen voegen aan de selectie. Het kan voor mij niet snel genoeg beginnen.”

“Jasper is een doelman met exceptionele kwaliteiten, de beste van Nederland. Als je als NEC zo’n doelman kan binnenhalen moet je nooit twijfelen”, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen. “Wij waren niet op zoek naar een doelman, maar de doelman vond ons. Mattijs Branderhorst heeft het uitstekend gedaan voor NEC en heeft meer punten voor ons gepakt dan verloren, maar dit was een buitenkans. De wetten van topsport. We zijn blij dat Jasper terug is waar het voor hem begon: NEC.”

De transfer van Cillessen naar zijn jeugdliefde werd in gevaar gebracht door Valencia, dat weigerde om een bedrag over te maken waar de goalie nog recht op had. Na enkele dagen van onderhandelen is er een 'compromis' gesloten, zo meldde De Gelderlander zondagavond. Valencia creëert met het vertrek van grootverdiener Cillessen ruimte in zijn salarishuis en beschouwde de voormalig Ajacied toch al niet meer als eerste doelman.