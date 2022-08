Van Hanegem: ‘Hij viel in bij Feyenoord alsof hij voor het eerst voetbalde’

Maandag, 8 augustus 2022 om 09:00

Willem van Hanegem is van mening dat Feyenoord het beste gevoel mag overhouden aan de start van de competitie. De Kromme schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de Rotterdammers door het binnenhalen van enkele aanwinsten meer voetbal in de ploeg gaan krijgen. “De Pool Sebastian Szymanski vond ik zelfs de beste Feyenoorder in Arnhem”, aldus Van Hanegem.

Feyenoord sloot zondag de seizoensouverture in de Eredivisie overtuigend af. In een vermakelijk schouwspel in GelreDome werd het Vitesse van Thomas Letsch met 2-5 opzijgezet. De ploeg van Arne Slot begon met vijf debutanten. “De drie topclubs wonnen allemaal hun eerste wedstrijd, maar ik vind dat Feyenoord het beste gevoel mag overhouden aan de start van de competitie”, schrijft de columnist. “Natuurlijk is Vitesse niet meer de ploeg die het de afgelopen seizoenen was, maar Feyenoord heeft een paar spelers gehaald die voor meer voetbal zullen gaan zorgen.”

“Danilo maakte geen goals in de voorbereiding, maar ik vind het een prima spits. Je kunt met hem voetballen, hij is goed in het zestienmetergebied en hij is niet te beroerd om wat werk te verzetten”, vervolgt Van Hanegem, die ook vindt dat Quinten Timber en Javairô Dilrosun hun toegevoegde waarde hadden. Het meest onder de indruk was Van Hanegem van de nieuwe Poolse aanwinst van Feyenoord. “Sebastian Szymanski vond ik zelfs de beste Feyenoorder in Arnhem.”

Van Hanegem is echter nog niet van alle aanwinsten geheel overtuigd. “De minste was Jacob Rasmussen, dat lijkt mij een speler die even op gang moet komen. En Oussama Idrissi viel in alsof hij voor het eerst voetbalde, maar die jongen heeft in het verleden laten zien kwaliteiten te bezitten aan de zijkanten voorin.” Rasmussen vormde tegen Vitesse het hart van de defensie met Gernot Trauner, terwijl Idrissi halverwege de tweede helft bij een 2-3 tussenstand als invaller binnen de lijnen kwam voor Patrik Walemark.