Engelse media niet onder de indruk van Man United na ‘horrorstart’ Ten Hag

Maandag, 8 augustus 2022 om 08:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:07

Erik ten Hag staat nog een loodzware klus te wachten bij Manchester United. Dat is de algehele conclusie van de Engelse media na de 1-2 nederlaag op Old Trafford tegen Brighton & Hove Albion. Tijdens zijn eerste officiële duel als manager van Manchester United maakten the Mancunians geen overtuigende indruk. Ten Hag zelf noemde de verliespartij tegen Brighton ‘een grote teleurstelling’.

Ten Hag moest toegeven dat hem ‘een hels karwei’ staat te wachten bij United nadat hij het nieuwe Premier League-seizoen opende met een nederlaag. The Red Devils kwamen zondag op Old Trafford twee treffers voor rust van Pascal Gross niet meer te boven. “We moeten heel hard werken, analyseren en dan verder gaan”, zei Ten Hag voor de camera van de BBC. “Natuurlijk is dit zeker een tegenslag en een grote teleurstelling. Ik wist vanaf het begin dat het niet makkelijk zou worden. We gaven twee makkelijke ballen weg en de organisatie stond niet goed.”

United maakte op de Engelse media allesbehalve een goede indruk. The Guardian spreekt over een ‘horrorstart’ voor Ten Hag. “Al het optimisme uit de voorbereiding en een nieuwe manager stopte, terwijl Old Trafford het ‘theater’ van Ten Hags ergste nachtmerries bleek. Het soort voetbal waar de fans op hoopten lijkt nog weken, zo niet maanden weg, en de Ronaldo-saga lijkt niet dichter bij een oplossing te komen. Als hij echt wilde weten hoe moeilijk de baan als manager op Old Trafford is, dan weet Ten Hag het al na één officiële wedstrijd.”

“Een nieuw seizoen, dezelfde problemen voor Manchester United”, schrijft de BBC. “Voor de aftrap heerste er een gevoel van optimisme rond United. Erik Ten Hag probeert zijn persoonlijkheid over te brengen aan zijn spelers, toch bleven veel van de oude problemen bestaan. Op het veld was er geen sprake van samenhang, ondanks het goede debuut van Christian Eriksen en Lisandro Martínez.”

Niets slaat optimisme meer de grond in dan een dosis realiteit”, is de conclusie van Sky Sports. “Met de komst van Erik ten Hag en een aantal nieuwe aanwinsten, was er hoop dat dit het jaar zou worden waarin Manchester United eindelijk goed voor de dag zou komen. Het zal niemand echter verbazen dat de problemen uit de voorgaande seizoenen niet op magische wijze waren verdwenen. Niet alles is verloren voor Manchester United, maar de renaissance van Ten Hag is nog lang niet begonnen.”