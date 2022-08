VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Maandag, 8 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Jasper Cillessen sluit ‘compromis’ met Valencia en kan nu echt naar NEC

Jasper Cillessen heeft een akkoord bereikt met Valencia over de afwikkeling van het financiële conflict waarin beide partijen waren beland, zo weet De Gelderlander. De 33-jarige doelman neemt daardoor definitief afscheid uit de sinaasappelstad en tekent spoedig voor drie jaar bij NEC. De Nijmegenaren betalen ongeveer één miljoen euro voor de 63-voudig Oranje-international.

Erling Haaland geeft meteen zijn visitekaartje af in Premier League



Erling Braut Haaland is zondag fantastisch begonnen aan zijn periode in de Premier League. De spits was met twee treffers, waarvan één penalty, eigenhandig verantwoordelijk voor de zeer verdiende 0-2 overwinning van Manchester City bij West Ham United. Haaland promoveerde bij zijn tweede goal een geweldige steekpass van Kevin de Bruyne tot goal.

Feyenoord haalt hard uit tegen Vitesse

Feyenoord heeft zondag de seizoensouverture in de Eredivisie overtuigend afgesloten. In een vermakelijk schouwspel in GelreDome werd het Vitesse van Thomas Letsch met 2-5 opzijgezet. De ploeg van Arne Slot begon met vijf debutanten, waarvan met name Danilo, Sebastian Szymanski en Javairô Dilrosun zich lieten gelden. Eerstgenoemde tekende in zijn eerste officiële wedstrijd voor twee treffers, terwijl Szymanski tweemaal aangever was. Dilrosun verzorgde echter het grootste kunststukje van de middag.



Ten Hag beleeft slecht debuut in Premier League

Erik ten Hag had zijn debuut als trainer in de Premier League waarschijnlijk anders voorgesteld. De manager van Manchester United keek bij rust in de seizoensouverture tegen Brighton & Hove Albion al snel tegen een 0-2 achterstand aan en zag deze slechts teruggebracht worden naar 1-2. Cristiano Ronaldo moet het buitengewoon tegenvallende United 52 minuten vanaf de bank aanzien voordat Ten Hag besloot hem in te brengen. Donny van de Beek en Tyrell Malacia begonnen ook aan de kant en mochten in de slotfase hun opwachting maken.

Vrees wordt werkelijkheid voor Maikel Kieftenbeld

Maikel Kieftenbeld heeft bij zijn rentree in de Eredivisie een zware knieblessure opgelopen, zo heeft nader onderzoek uitgewezen. De middenvelder kwam zaterdagavond in de met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen PSV ongelukkig in botsing met invaller Sávio en greep meteen naar zijn knie. Eerder in de wedstrijd raakte de middenvelder al betrokken bij een uiterst knullig eigen doelpunt. In een poging de bal weg te werken schoot Kieftenbeld tegen zijn eigen standbeen aan voor de 2-0.

