V/d Vaart: ‘Ik vind Pierre heel kritisch, want hij was de beste van Feyenoord'

Maandag, 8 augustus 2022 om 00:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:25

Pierre van Hooijdonk sluit niet uit dat Orkun Kökçü op de bank van Feyenoord gaat belanden. Te gast in het programma Studio Voetbal van de NOS neemt de analyticus de opties op het middenveld van de Rotterdammers door en concludeert hij dat Kökçü ‘het wel eens lastig zou kunnen krijgen’. Rafael van der Vaart kan zich overigens niet vinden in de woorden van zijn collega.

“Het is niet zo druk als in de voorhoede bij Ajax, maar het is wel vol op het middenveld”, opent Van Hooijdonk. “Wie dan het kind van de rekening moet worden? Kökçü zou het best wel eens lastig kunnen krijgen. Het is wel erg verrassend dat Feyenoord helemaal is leeggekocht na een heel goed seizoen, maar dat hij nog bij Feyenoord zit. Hij heeft een redelijk seizoen gehad, al vond ik het ook niet super. Blijkbaar is er dus niet de interesse in hem die iedereen had verwacht.”

“De euforie die ik met regelmaat om me heen heb gehoord afgelopen seizoen, los van een fase net na de winterstop, niet zo gevoeld”, vervolgt de analist. “Hij deed heel goed mee, maar het is niet iemand waarvan ik zeg: als je hem weghaalt, dan stort Feyenoord in elkaar. Nee. Als Zerrouki ook nog komt en Szymanski blijft leveren... Ik vind Kökçü geen slechte speler, maar ik vind hem niet zó goed als anderen beweren. Het is toch best apart dat geen enkele club echt hapt?”

Van der Vaart is het niet helemaal eens met Van Hooijdonk en stelt dat Kökçü nog altijd een van de belangrijkste namen binnen de ploeg is. “Ik vind jou wel heel kritisch op Kökçü, want ik vond hem vorig jaar wel de allerbeste speler van Feyenoord. Dat vind ik echt.” Van Hooijdonk stelt dat Luis Sinisterra veel meer invloed had op het spel van de Rotterdammers. “Het is geen competitie tussen die twee, want Sinisterra heeft Kökçü gewoon nodig”, reageert Van der Vaart. “Kökçü was echt aan de bal en je zag echt Feyenoord veel kans had om te winnen wanneer hij zijn dag had op het middenveld. Het kan zijn dat hij voor zichzelf heeft bedacht dat hij niet naar een Leeds United of een Roma wil gaan. Misschien wil hij nog wachten op een stap veel hogerop. Nou, dan vind ik Feyenoord een waanzinnige club om bij te blijven.”